Xiaomi, Su Isıtma Özelliğine Sahip Termos Tanıttı

Xiaomi hayatımızın her alanında bizlere yardımcı olmak istiyor. Şirket su ısıtma özelliği sahip yeni termosunu tanıttı. Xiaomi'nin alt markası olan Viomi tarafından üretilen akıllı termos 300 Watt güç ile suyu ısıtmakta.

Viomi Travel Electric Cup'ın ismine sahip olan akıllı termosun gövdesinin paslanmaz çelikten imal edildiği açıklandı Akılı termos 400 ml sıvıyı içerisinde barındırabilmekte. Termos sadece 0,5 kg ağırlığa sahip ve taşınması oldukça kolay.

Viomi Travel Electric Cup'ın ön kısmında bir adet suyu ısıtmanız için düğme bulunmakta. Suyu ısıtmanız için termosun alt kısmına gizlenmiş olan güç kablosunu çıkarmanız ve prize takmanız gerekmekte. Termos suyu 3 saate kadar sıcak tutmakta.

Termosun önündeki düğmeye bir kez tıklandığında kaynama modu etkinleştirilmekte. Kaynama modu ile ısıtılan su termos içerisinde 12 saate kadar sıcak kalmakta. Suyun kaynaması 6 ila 8 dakika sürmekte.