Xiaomi Türkiye'de Üretim Yapacak! İl ve İlçe Belli Oldu

Çinli akıllı telefon markası Xiaomi, Türkiye'de üretim yapacak. Xiaomi nerde üretim yapacak? Hangi ilde üretim yapılacak? Xiaomi'nin Türkiye'de üretim yapacak olması kullanıcıları heyecanlandırdı. Xiaomi Türkiye üretim yeri hakkında bilgiler haberimizde.

Xiaomi Hangi İlde Üretim Yapacak? Xiaomi Nerede Üretim Yapacak?

Türkiye Gazetesi'nin iki farklı kaynaktan edindiği bilgiye göre, Xiaomi Türkiye'de üretim yapacak. Peki Xiaomi nerede üretim yapacak? Hangi ilde üretim yapılacak?

Xiaomi, İstanbul Avcılar’da Salcomp’un fabrikasında üretim yapacak. Salcomp, Xiaomi ve Apple'ın tedarikçileri arasında yer alıyor. Avcılar Ambarlı Limanı yakınlarında 14 bin metrekarelik kapalı alanda kurulan cep telefonu fabrikasında hem mavi hem de beyaz yaka olmak üzere iki bin kişi istihdam edileceği aktarılıyor.

Fabrikanın yılın ilk çeyreğinde faaliyete geçmesi beklenmekte. Türkiye’de daha çok giriş seviyesi modellerini üretmeyi planlayan Xiaomi'nin yatırım haberinin detaylarını önümüzdeki hafta bir basın duyurusu ile açıklayacağı söyleniyor.

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Oppo ve Samsung da Türkiye'de Üretim Yapacak

Oppo'nun Türkiye'de üretim yapacağı söyleniyor. İstanbul ve Kocaeli bölgesinde kurulacak tesisle üretimin tamamen Türkiye'de gerçekleşeceği aktarılanlar arasında yer almakta. Kurulacak olan tesiste montaj yapılmayacağı belirtiliyor. Oppo'nun yaklaşık olarak 50 milyon dolar yatırım ile üretim yapmaya başlayacağı gelen bilgiler arasında.

Samsung'un da Türkiye'de üretim yapma hazırlığında olduğu bilgisi geldi. Samsung'un İstanbul'da kurulu bir alt yüklenici ile üretim yapacağı söyleniyor. Samsung'un Türkiye'de montaj ağırlıklı çalışma gerçekleştireceği belirtilmekte.

Türkiye Akıllı Telefon Kullanıcı Sayısı Nedir?

Türkiye'de kaç kişinin akıllı telefon kullandığı açıklandı. Statista tarafından paylaşılan bilgilere göre Türkiye en çok telefon kullanan ilk 10 ülkenin içinde bulunmuyor. Ülkemizde 45 milyon akıllı telefon kullanıcısı bulunuyor. Türkiye, en fazla akıllı telefona sahip olan 10 ülke arasında yok.

En fazla akıllı telefon kullanıcı sayısına sahip ülkeler listesinin ilk sırasında dünyanın 1 milyar 439 milyonu aşkın nüfusu ile dünyanın en kabalık ülkesi olan Çin yer alıyor. Listenin ikinci sırasında Hindistan bulunuyor. 1 milyar 366 milyonu aşkın nüfusa sahip olan dünyanın en kalabalık ikinci ülkesi Hindistan’da 346 milyon kullanıcı bulunuyor.