Xiaomi Yeni Projeksiyon Cihazını Tanıttı! İşte Fiyatı ve Özellikleri

Ülkemizde de oldukça fazla hayran kitlesi bulunan Xiaomi çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Xiaomi yeni projeksiyon cihazını tanıttı. Gelin hep beraber Xiaomi Mijia Laser isimli projeksiyon cihazına yakından bakalım.

Xiaomi Mijia Laser Projeksiyon Özellikleri ve Fiyatı

Xiaomi Mijia Laser projeksiyon cihazı beyaz kare bir tasarıma sahip. Akıllı telefonunuzu projeksiyon üzerinden yansıtabilmektesiniz. Cihazda bulunan HDMI girişi sayesinde bilgisayarınızın ekranını kolayca yansıtabilmektesiniz.

%85 NTSC renk gamına sahip olan projeksiyon cihazında 10 Watt'lık dahili bir hoparlör bulunuyor. Projeksiyon 8K çözünürlüğe kadar desteklemekte. Cihaz ile 1500 ANSI lümene kadar parlaklık seviyelerine ulaşabilmekte.

Projeksion cihazı nesnelerin kenarlarını ayırt edebilmek için grafik kenarı işleme algoritmasını kullanmakta ve nesnelerin kenarları daha net bir şekilde görülmekte.

Xiaomi CEO'su Lei Jun

Cihaza HDMI kablo ile bağlanıldığında gecikme süresinin düştüğü açıklandı. Yansıtılan görüntüler 150 inç'e kadar çıkabilmekte. Yeni projeksiyon cihazı Mi TV'lerde bulunan MIUI arayüzü ile çalışmakta.

Mijia Laser projeksiyon cihazının fiyatının 853 dolar olduğu açıklandı. 853 dolar şu an ki kur ile 4.853 TL'ye tekabül etmekte. Cihazın ülkemizde yer alan Mi Store'larda satışa sunulup sunulmayacağı henüz bilinmiyor.