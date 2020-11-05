Yahoo Mail Otomatik Yönlendirme Özelliği Kısmen Kaldırılıyor

E-posta göndermek 1997 yılında dünyanın dört bir yanındaki bilgisayar kullanıcısı tarafından yaygın olarak kullanılmaya başladığından beri varlığını sürdürmeye devam eden sayılı hizmetlerden biri olmaya devam eden Yahoo Mail otomatik yönlendirme özelliğinin kullanılmasını "kısmen" engelliyor. Peki, e-posta sağlayıcısında özellik için hangi kısıtlamalar uygulanacak? İşte konunun tüm ayrıntıları!

Yahoo Mail Otomatik Yönlendirme Seçeneğine Kısıtlama!

Uzun bir zamandır varlığını korumaya devam eden hizmetlerden biri olan Yahoo Mail otomatik yönlendirme seçeneğine birtakım kısıtlamalar geliyor. Yahoo'nun günümüz itibarıyla toplamda dört farklı e-posta planı bulunuyor. Bu planlardan ilk üçü (temel, plus ve reklamsız) bugün hemen hemen her dijital platformda görebileceğimiz klasik seçeneklerken dördüncüsü ise işletme hesaplarına yöneliktir.

Yahoo Mail, birbirinden çeşitli e-posta planlarına ve kullanımı basit bir arayüze sahip olmasından ötürü dünyanın en eski e-posta sağlayıcılarından biri olmasına karşın eski popülaritesinden ödün vermeme çabalarını hız kesmeden sürdüren bir e-posta sağlayıcısı olarak kabul ediliyor. Yenilikçi bir e-posta servisi olan Yahoo'nun bu zamana kadar kullanıcılarına sunduğu en önemli özelliklerden biri de yönlendirme seçeneği oldu.

Yahoo Mail otomatik yönlendirme seçeneği, birden fazla hesabı olan kişilerin herhangi bir e-posta hesabına gelen e-postayı diğer e-posta hesabından görüntülemesine olanak veren bir seçenektir. Örneğin, Yahoo'dan açtığınız bir kişisel hesabınızın olduğunu varsayalım. Kişisel hesabınıza ek olarak iş amaçlı

Yahoo'dan veya Gmail'den oluşturduğunuz başka bir hesabın daha olduğunu örnek alalım. Yahoo'nun yönlendirme özelliğini etkin hale getirdiğiniz zaman e-posta adresinize gönderilen herhangi bir e-posta diğer e-posta hesabınıza da otomatik olarak gönderilecektir.

Bu günümüzde bile çoğu kullanıcı tarafından sorunsuz bir şekilde kullanılan özellik olmaya devam ediyor fakat Yahoo Mail otomatik yönlendirme özelliğine 1 Ocak 2021'den itibaren birtakım kısıtlamalar getireceğini duyurdu.

Yahoo tarafından yapılan açıklamaya göre gelecek yılın ilk gününden itibaren birbirine bağlı hesaplara gelen e-postaların diğer hesapta da görüntülenmesi için hesabın ücretsiz plandan ücretli bir plana yükseltilmesi zorunlu hale gelecek. Ücretli bir e-posta hesabına sahip olmayan kişiler ise bu özellikten yararlanamayacak. Yahoo Mail'in açıklamasına göre bu işlemin yapılmasının nedeni ücretsiz hesap kullanan kişilerin güvende olmasını sağlamak.