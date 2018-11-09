Yaklaşan Hitman 2 Oyunu'nun Yeni Fragmanı Yayınlandı

Warner Bros., Hitman 2 oyununun Xbox One ve diğer platformlar için 13 Kasım 2018’de piyasaya sürüleceğini kısa süre önce duyurmuştu. Oyunda mükemmel bir suikastçi olabilmek için kalabalığın arasına karışmalı, çevresel etkenleri kendi faydanız doğrultusunda kullanmalı ve çok sayıdaki rakiplerinizi kandırmayı başarmalısınız. Her bir seçim sizi farklı bir sonuca götürüyor, dolayısıyla oyunda ne kadar iyi gizlenip görünmez olabilirseniz, görevleri de o kadar daha rahat tamamlarsınız.

Warner Bros. birkaç gün önce ünlü sinema aktörü Sean Bean’ın da yer aldığı bir canlı çekim fragmanı yayınlanmıştı. O fragmanda oyun hakkında az detay verilse de yine de her iki fragman da oyunun hayranlarını heyecanlandırmayı başardı.

Bugün yayınlanan yeni fragmanda oyunun oynanışıyla ilgili daha fazla görüntü ve detay yer alıyor. Ancak bazı garip nedenlerden dolayı bu fragman geniş ekran yerine kare olarak yayınlandı. Günümüzde insanlar bu tarz yeni haberleri Instagram ve Twitter üzerinden almayı sevdiği için belki fragman da bu platformlara uygun olacak şekilde yayınlanmış olabilir.

Ajan 47, Hitman 2'de ele geçirilmesi zor olan Shadow Client’ı avlamak ve milislerini ilk defa herkes için açığa çıkarmak için işe koyuluyor. Ancak Ajan 47 geçmişi hakkındaki gizli gerçekleri öğrendiğinde artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak.

Oyunda Sniper Assassin moduyla, oynamanın yeni yolları sunuluyor. Bu bağımsız mod, Hitman serisine co-op (iki oyuncunun birlikte oynadığı oyun modu) deneyimi getiriyor. Eğer ön sipariş verdiyseniz oyuna şu anda erişebilirsiniz.