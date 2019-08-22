Yakuza 3 PS4 için Yayınlandı, Dördüncü ve Beşinci Oyunlar da Yolda

Yakuza serisi seviyor ve arşivinizde tam olarak bulunsun istiyorsanız, size müjdeli bir haberimiz var. Yakuza 3, Yakuza 4 ve Yakuza 5 oyunlarının Remastered versiyonları GamesCom 2019 fuarında duyuruldu.

Sega tarafından oyun dünyasına kazandırılan Yakuza serisinin ilk oyunu, 2005 yılında öncelikli olarak Japon oyuncular ile buluşmuştu. Ertesi yıl da Kuzey Amerika ve Avrupa bölgesinde satışa sunulmuş olan aksiyon-rol yapma oyunu, Tojo klanından Kazuma Kiryu karakterinin etrafında dönen hikayede, ana karakterimiz bir yandan klana yardımda bulunurken bir yandan da yetimleri büyütmekle ilgileniyordu. Oyuncular tarafından büyük bir beğeniyle karşılanmıştı. Sonrasında ise devam oyunlarını görmüştük.

Bu nesilde ise Sega bizlere güzel sürprizler yapmış ve serinin son oyunu sonrasında, en başa dönülen Yakuza Zero ve ilk iki oyunun bir nevi HD Remastered versiyonları diyebileceğimiz Yakuza Kiwami ve Yakuza Kiwami 2 ile çıkmıştı. Hal böyle olunca, üçüncü, dördüncü ve beşinci oyun için benzer bir hamlenin gelip gelmeyeceği bir süredir merak ediliyordu. Japon yayıncının bu oyunları es geçmeyeceğini tahmin ediyorduk ki öyle de oldu.

Sega, GamesCom 2019 fuarı sırasında Yakuza 3, Yakuza 4 ve Yakuza 5 oyunlarının Remastered versiyonlarını duyurdu. Hatta ve hatta üçüncü oyunu şu an itibarıyla PlayStation Store üzerinden satın alabilirsiniz. Yakuza 4 Remastered 29 Ekim 2019 tarihinde, Yakuza 5 Remastered ise 11 Şubat 2020 tarihinde yayınlanacak.

Mevcut nesle taşınan önceki oyunlar gibi bu üç oyun da 1080p 60 FPS akıcılığı destekleyecek. Bunun yanı sıra muhtemelen Yakuza Kiwami ve Yakuza Kiwami 2 oyunlarında olduğu gibi görsel bir gelişim de söz konusuyken, orijinal oyunların Kuzey Amerika ve Avrupa versiyonlarında hariç tutulmuş olan içerikler de Remastered versiyonlara dahil ediliyor.