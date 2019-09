Yakuza 7'de Kavgaya Destek Kuvvet Çağırabileceğiz

Eğer ilk iki oyununun HD Remaster versiyonlarını saymazsak, Yakuza serisi uzun zamandır sessizliğini koruyordu ama geçtiğimiz ay içerisinde duyurulmuş olan Yakuza 7: Whereabouts of Light and Darkness ile bu sessizlik önümüzdeki senenin başlarında bozulacak. Bu defa kısmen yeni bir karakter ile yepyeni bir hikaye sunulacak. Yakuza Online oyunundan tanıdığımız Kasuga Ichiban, yeni ana karakterimiz olacak. Yakuza 7: Whereabouts of Light and Darkness için geri sayım devam ederken, Sega da yeni detaylar sunmaya devam ediyor.

Ünlü Japon oyun dergisi Famitsu, yeni sayısında yeni Yakuza oyununa yer verdi. Hal böyle olunca merak edilen yeni detaylar da ortaya çıktı. Kouichi Adachi ve Saeko Mukouda adıyla yeni karakterlere ek olarak, kavgaya adam çağırma özelliği ve mini oyunlar gün yüzüne çıktı.

Öncelikle karakterler ile başlayalım. Koichi Adachi, eski bir dedektif. Oyunda bulunmasının nedeni ise eski patronu ile Masumi Arawaka arasında olası bir rüşvetten şüpheleniyor olması. Diğer yeni karakterimizin adı ise Saeko Mukouda. Otohime Land civarında ünlü olan Nonomiya tarafından işletilen Cabaret Club'ta çalışıyor. Mukouda'ya güvendiği için temelde onun da kulübü işletmesine izin veriyor ama bir hadise yüzünden Ichiban ile yolları kesişiyor.

Oyunun dövüş mekaniği bildiğiniz gibi sıra tabanlı stratejiye dönüştürüldü ama eski Yakuza oyunlarında olduğu gibi etrafta bulduğunuz nesneleri silah olarak kullanabiliyorsunuz. Bununla birlikte cep telefonunuzu kullanarak destek kuvvet de çağırabiliyorsunuz. Çağırabileceğiniz karakterler de saldırıdan iyileştirmeye kadar çeşitlilik gösteriyor. Namba şemsiye, sopa, alkol ve çakmak ile üreteceği alev tabancası kullanabiliyor. Koichi Adachi ise polis teknikleri bildiği için çatışma sırasında aklınıza gelecek ilk karakter olsun. Cop kullanmanın yanı sıra düşmanların saldırıyla ilgili tüyolar verebiliyor. El çantasıyla dövüşen Saeko Mukouda ise düşman yeteneklerini etkisiz kılabiliyor.

Son olarak Dragon Kart, Traditional Movie Theater ve PachiSlot adıyla üç mini oyun sizleri bekleyecek. Dragon Kart, Yokosuka sokaklarında yapacağınız yarışlara dayalı bir oyun ama yarış esnasında karşınıza çıkacak olan kutulardan alacağınız roketatar ve mitralyöz ile işin rengini değiştirebiliyorsunuz. Traditional Movie Theater mini oyununda ise adından da anlayabileceğiniz üzere sinema salonuna gideceğiz. Bu mini oyundaki amacımız ise ekranda çıkan doğru tuşlara basarak ana karakterimizin uyuyakalmasına engel olarak filmi sonuna kadar izlemesini sağlamak olacak. Yakuza 7: Whereabouts of Light and Darkness oyununda her birinde dört Pachislot makinesi olan üç salon olacak. Dilediğiniz an bu slot makinelerine giderek şansınızı deneyebilirsiniz.