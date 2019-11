Yakuza 7'nin Geliştirilme Süreci Tamamlandı

Kazuma Kiryu ile atıldığımız maceranın son oyunu Yakuza 6: The Song of Life sonrasında, önümüzdeki sene bu defa Yakuza Online oyununun ana karakteri Ichiban Kasuga ile bir macera başlayacak. İlk olarak Japonya'da Yakuza 7: Whereabouts of Light and Darkness çıkacak oyun, geliştirilme sürecini tamamladı.

Tokyo şehrinde SEGA tarafından düzenlenen özel bir etkinlikte yapılan duyuru, aynı zamanda olası bir ertelenme ihtimalini de ortadan kaldırmış oldu. Bu aşamada artık yayıncı SEGA ve geliştirici Ryu Ga Gotoku Studio için son hazırlıklar yapılacak. Yani fiziksel sürümler için seri basım ve oyun dünyasının olmazsa olmazları arasında yer alan ilk gün güncellemesi. Bunların yanı sıra, geçtiğimiz günlerde Japon PSN üzerinden yayınlanan demonun İngilizce versiyonunun geleceğini de hatırlatmadan geçmeyelim.

Yakuza 7: Whereabouts of Light and Darkness 16 Ocak 2020 tarihinde PlayStation 4 için satışa sunulacak olsa da, Japonya dışında Yakuza: Like A Dragon adıyla oyuncularla buluşacak olan oyunun Kuzey Amerika ve Avrupa için çıkış tarihi belli değil. Son hazırlıkların yapıldığı aşamada bu konuya da açıklık getirileceğini tahmin ediyoruz.

Yakuza 7: Whereabouts of Light and Darkness / Yakuza: Like A Dragon konusu

Japonya dışında Yakuza: Like A Dragon adıyla satışa sunulacak olan yeni oyun, Eylül ayı içerisinde duyurulmuştu. Ana karakterimizin hikayesi orijinal Yakuza öncesinde ama yeni oyunun konusu 2001 yılında başlıyor. Kamurocho bir yetim olarak büyümüş olan Ichiban Kasuga, başının soktuğu beladan Arakawa tarafından kurtarılıyor ve bu şekilde ailede kendisine bir yer buluyor. Ne var ki, Jo Sawashiro tarafından işlene suçu öz babası yerine koyduğu Masumi Arakawa emriyle üstlenmesiyle on sekiz yıllık bir hapis süreci başlıyor. Çıktığında ise büyük bir ihanetle karşılaşıyor. Yaşanan olaylardan sonra, kendisini esas hikayenin geçeceği Yokohama şehrinde yerde bulan Ichiban için büyük bir mücadele başlıyor. Bu mücadelesinde de Çin mafyası, Seiryu klanı ve Geomijul örgütü gibi zorlu rakipleri olacak.