Yakuza 7 PlayStation 4 İçin Duyuruldu, Önümüzdeki Sene Geliyor

İlk Yakuza oyunu ile başlayan Kazuma Kiryu hikayesine, Yakuza 6: The Life of Song ile son nokta koyulmuştu. Japon oyuncularla 2016 yılında buluşmuş olan oyun, dünya genelindeki oyuncularla da geçtiğimiz yıl buluşmuştu. Ne var ki bu serinin sonu anlamına gelmiyordu. Çünkü, ilk 2017 yılında haberdar olduğumuz ve altıncı oyunun sonrasında geçecek olan yeni bir oyunun geliştirilmekte olduğundan haberdardık. Geçtiğimiz aylarda ise yeni Yakuza oyununun 2020 mali yılı içerisinde satışa sunulabileceği belirtilmişti. Nitekim öyle de olacak. Sega, Yakuza 7: Whereabouts of Light and Darkness oyununun duyurusunu yaptı.

Düzenlenen bir basın konferansında serinin yaratıcısı olan Toshihiro Nagoshi tarafından duyurulan yeni oyunun batıdaki adı Yakuza: Like a Dragon olacak. 16 Ocak 2020 tarihinde ilk olarak Japon oyuncular ile buluşacak olan oyunun Kuzey Amerika ve Avrupa bölgelerindeki çıkış tarihi ise net olarak belirtilmemiş olsa da 2020 yılına işaret ediliyor. Tabii ki herhangi bir erteleme olmaz ise.

Yakuza Online oyununun da ana karakteri olan Kasuga Ichiban'ı yöneteceğimiz yeni oyun, Yokohama şehrinin Isezaki Ijincho kasabasında geçecek. Yeni yerin serinin önceki oyunlarındaki Kamurocho bölgesinden üç kat daha büyük olduğu söyleniyor. Ayrıca her bir yerin farklı yüzlerle karşılaşacakmışız.

Hikaye esasen 2001 yılında başlıyor. Tojo klanının üçüncü nesil ailesinden (Arakawa) olan karakterimiz, ailesine olan sevgisi ve patronuna olan saygısından dolayı Masumi Arakawa'nın da isteğiyle Jo Sawashiro tarafından işlenen suçtan hüküm giymeyi kabul ediyor. On sekiz yıl sonra cezası dolan Ichiban, çıktığında bir ihanetle karşı karşıya kalıyor. Tanıdığı herkesin onu unutması bir yana dursun, saygı duyduğu patronu Masumi Arakawa da ölmesini istemektedir.

Yakuza 7: Whereabouts of Light and Darkness ile seri oynanış yapısında köklü bir değişiklik ile gelecek. Öyle ki, serinin önceki oyunlarına göre bu defa sıra tabanlı dövüş sisteminin olacağı bir oynanış sunulacak. Dövüş sırasında vereceğimiz komutlara göre saldırı, iyileşme, destek ve daha fazlası mümkün olacak. Toshihiro Nagoshi, basın konferansında hayranların bu değişimi hoş karşılamalarını umut ettiğini ama olası bir durumda beğenilmez ise bir sonraki oyunda eski yapıya geri dönüleceğinin sözünü verdi.

Oyunda karakterimiz haricinde üç farklı karakter olacak. En azından şimdilik açıklanan bu. İşlediği suçundan dolayı hüküm giydiğimiz Jo Sawashiro, bir dövüş sanatçısı. Tojo klanı döneminden beri Masumi Arakawa'nın emri altında olan Sawashiro, karakterimiz Ichiban'a büyük bir nefret duyuyormuş. Arakawa Omi Alliance'a geçiş yaptıktan sonra Jo Sawashiro da eş değer bir mevkide geçiş yaparak doğrudan patrona raporlama yapan Omi Alliance yöneticilerinden birisi olmuş.

Namba, senaryo boyunca can dostumuz olacak. Karakterimiz Masumi Arakawa tarafından vurulduktan ve şuurunu kaybettikten sonra, eskiden bir sağlıkçı olan Namba hayat kurtarıcı oluyor ve Ichiban ile çalışmaya başlıyor.

Son olarak Masumi Arakawa, bildiğiniz gibi Tojo klanındaki Arakawa ailesinin başı ve babasının öldürülmesinden Yakuza'ya katılmıştı. Geçmişte klandaki en iyi dövüş sanatçısı olarak bilinen Masumi Arakawa, Omi Alliance'ın Kamurocho bölgesindeki alt kolu olan Tojo klanının bu bölgeden temizlenmesinden sonra, başarılarından dolayı Omi Alliance örgütüne transfer ediliyor. Senaryoya göre de örgütün iki numaralı adamı konumunda.

Yakuza 7 için yayınlanmış olan fragmanı aşağıdan izleyebilirsiniz.