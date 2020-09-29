Yakuza: Like a Dragon Çıkış Tarihi ve Sistem Gereksinimleri Netleşti

SEGA ve Ryu Ga Gotoku Studio, uzun zamandır beklenen iki önemli açıklamayı bugün itibarıyla gerçekleştirdi. Yakuza: Like a Dragon çıkış tarihi ve sistem gereksinimleri net olarak belli oldu. Tüm detaylar haberimizde sizi bekliyor.

Yakuza serisinin yeni oyunu Yakuza: Like a Dragon ile buluşmaya az bir zaman kaldı. Geçtiğimiz haftalarda Xbox Series S / X çıkış tarihinin 10 Kasım 2020 olarak duyurulmasından sonra, SEGA ve Ryu Ga Gotoku Studio yeni bir açıklama yapmış ve oyunun yeni nesil Xbox konsolları ile aynı çıkacağını duyurmuştu. Aynı açıklamada, Yakuza: Like a Dragon oyununun PC (Steam ve Windows 10), PlayStation 4, PlayStation 5 ve Xbox One için de çıkacağını ama bu konsollar için belirlenen tarihin ilerideki bir zamanda netleşeceği belirtilmişti.

Yakuza: Like a Dragon Çıkış Tarihi Ne Zaman?

Beklediğimiz gün ise geldi. SEGA ve Ryu Ga Gotoku Studio, Yakuza: Like a Dragon ile buluşma tarihimizin PlayStation 5 hariç diğer bütün platformlarda 10 Kasım 2020 olacağı müjdeledi. Oyunu yeni nesil PlayStation konsolunda deneyimlemek isteyen oyuncuların ise, ne yazık ki 2 Mart 2021’i beklemeleri gerekecek. Bununla birlikte, dijital veya kutulu fark etmeksizin PlayStation 4 için satın alan oyuncular, ek bir ücret ödemeden PlayStation 5 versiyonuna yükseltme yapabilecekler ama ne yazık ki kayıt dosyası aktarımı mümkün olmayacak. Xbox One platformunda satın alanların ise Smart Delivery teknolojisi sayesinde ücretsiz olarak Xbox Series S / X versiyonuna geçiş yapabilmeleri mümkün olacak.

To clarify, physical owners of Yakuza: Like a Dragon on PS4 can also use the original disc to upgrade to the PS5 version when it releases on March 2, 2021.



Save data will not be transferable between the PS4 and PS5 versions of the game. — RGG Studio (@RGGStudio) September 28, 2020

Yakuza: Like a Dragon (Japonca adıyla Yakuza 7: Whereabouts of Light and Darkness), seride köklü bir değişikliğin yaşandığı ilk oyun oldu. Kazuma Kiryu karakterinin hikayesinin anlatıldığı serinden farklı olarak, Ichiban Kasuga karakterinin dibe vurduktan sonra yükselişinin anlatıldığı yeni oyun ile sıra tabanlı oynanış sistemine geçilecek. Bununla birlikte, düşmanlarınız ile yapacağınız çatışmalar sırasında yardımcı çağırma, iş kolları ve yaşam deneyimi ve arkadaşlarınız ile bağlarınızı kuvvetlendirme gibi yeniliklerin de olacak.

Son olarak, Yakuza Like a Dragon oyununun resmi sistem gereksinimleri de ortaya çıktı. Belirtilene göre, rahat bir deneyim için en aşağı Intel Core i5-3470 veya AMD FX-8350 işlemcili, 8 GB bellekli ve NVIDIA GeForce GTX 660 veya AMD Radeon HD 7870 ekran kartlı bir bilgisayarınızın olması gerekiyor. Tüm detaylar için aşağıya bakabilirsiniz.

Yakuza: Like a Dragon En Düşük Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 10

İşlemci: Intel Core i5-3470 veya AMD FX-8350

Bellek: 8 GB

Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 660, 2 GB veya AMD Radeon HD 7870, 2 GB

Depolama Alanı: 40 GB

Yakuza: Like a Dragon En Düşük Sistem Gereksinimleri