Yakuza: Like a Dragon'da Başka Bir Tanıdık Yüz Daha Göreceğiz

SEGA aylık SegaNama canlı yayınlarının bir yenisini bu hafta içerisinde gerçekleştirdi. Bu defa, Yakuza: Like a Dragon / Yakuza 7: Whereabouts of Light and Darkness (Japonca adı) hikaye boyunca tercih edebileceğiniz Chef (Aşçı), Night Queen (Gece Kraliçesi), Riot Police (Çevik Kuvvet) ve Fortune Teller (Falcı) gibi işlerin yanı sıra biri tanıdık olmak üzere üç karakter gösteriliyor.

Canlı yayının işler ile ilgili kısmı için 47:15 - 56:07 arasına göz atabilirsiniz. Oyunda geçiş yapabileceğiniz birden fazla iş bulunuyor ve her bir işin de kendisine özgü saldırı stilleri ama seçebilmeniz için o işin gerektirdiği yaşam deneyim(ler)ini kazanmış olmanız gerekiyor. Bu yaşam deneyimlerini de Hello Work veya Play Spot noktaları aracılığıyla kazanabiliyorsunuz.

Canlı yayın sırasında ekrana gelen karakterleri de 56:15 - 1:06:10 arasına bakarak görebilirsiniz. Bu karakterlerden Joon-gi Han, Yakuza 6: The Song Of Life oyununu oynayanlara tanıdık gelecektir. Kendisi Kore mafyasının başındaki isimdi. Senaryonun bir noktasında yollarımız kesişecek. Kendisi oldukça kuvvetli, bir o kadar da seri silah kullanabiliyor. Bir diğer deyişle, mümkünse hedefinde olmayın. Oynanış gösterimi sırasında da kendisini Hitman (Tetikçi) işiyle meşgulken görebiliyoruz. Tercihen işinde değişim yapabileceksiniz.

Tianyou Zhao, ilk defa Yakuza: Like a Dragon oyununda göreceğimiz bir karakter olacak. Zhao, Yokohama şehrinde çekişme halinde olacağımız üç büyük güçten Yokohama Liumang isimli Çin mafyasının lideri.

Eri Kamataki ise oyunda karşılaşacağımız bir diğer yeni karakter olacak. Kendisi ile Management Mode isimli yan hikayede ilerleme kaydettiğiniz zaman karşılaşacaksınız.

PlayStation 4 için özel olarak geliştirilen oyun, Japonya'da Yakuza 7: Whereabouts of Light and Darkness adıyla 16 Ocak 2020 tarihinde satışa sunulacak. Kuzey Amerika ve Avrupa bölgelerinde ise Yakuza: Like a Dragon adıyla çıkacak ama şimdilik net bir çıkış tarihi verilmiyor. Sadece 2020 yılı olduğu söyleniyor.