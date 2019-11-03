Yakuza: Like a Dragon İçin Oynanabilir Demo Yayınlanacak

Önümüzdeki senenin başlarında satışa sunulacak olan Yakuza: Like a Dragon, merakla beklediğimiz oyunların arasında yer alıyor. Gerek yeni oynanış sistemi ile eski oyunlardan çok farklı olması, gerekse de daha önceden paylaşılan kavgalar sırasında yardımcı çağırma, oynanış sistemi ile ilgili daha fazla detay, iş kolları ve yaşam deneyimi sistemi ve arkadaşlarınızla bağlarınızı kuvvetlendirme dahil ilgi çekici detaylar ile beğeni toplamaya devam ediyor. Eğer Yakuza: Like a Dragon oyununu çıkışından önce denemeyi istiyorsanız, böyle bir şansınız olacak.

Ünlü Japon oyun dergisi Famitsu, Yakuza: Like a Dragon Üreticisi Masayoshi Yokoyama ile bir röportaj gerçekleştirdi. Bu röportaj sırasında, Yokoyama yayıncı SEGA tarafından oynanabilir bir demonun yayınlanacağı müjdelendi.

Şu an için demo için herhangi bir tarih verilmiş değil ama Tokyo Game Show 2019 fuarında gösterilen demodaki canlı komut savaşı sisteminin geliştirilmiş versiyonunu sunacakmış. Bir diğer deyişle, nihai sürümde karşınıza gelecek olan işleyiş hakkında önceden bir fikir sahibi olabileceksiniz. Bunun yanı sıra, Saeko Mukouda hanım kızımıza özel Office Worker, yani Ofis İşçisi görevi de olacakmış. Görevin içeriğinde kesici aletler ve raptiyeler ile yapacağımız savaşlar olacakmış.

Şimdilik oynanabilir demonun ne zaman yayınlanacağına dair net bir tarih yok ama önümüzdeki ay içerisinde yayınlanır diye tahmin ediyoruz. SEGA tarafından duyuru yapılır yapılmaz sizlere aktaracağız. Gelişmeler için bizi takipte kalın.

Yakuza: Like a Dragon Konusu

Yakuza: Like a Dragon oyununun konusu Yokohama şehrinde geçecek. Evlat edinildiği Arakawa ailesinin başı olan Masumi Arakawa'nın emriyle Jo Sawashiro tarafından işlenen suçu üstlenen ana karakterimiz Kasuga Ichiban, on sekiz yıl hapse mahkum oluyor. Çıktığında hiçbir şekilde karşılanmadığı gibi bir de üstüne eski arkadaşlarının ihanetine uğrayarak infaz girişimiyle karşı karşıya kalıyor. Yaşanan olaylardan sonra kendisini Yokohama şehrinde bulan karakterimiz, burada yeniden güçlenebilmek için büyük bir mücadeleye girişiyor. Ne var ki gücün peşinde olan yalnızca kendisi değil ve bu yolda Çin mafyası, Seiryu klanı ve Geomijul örgütü gibi zorlu rakipleri olacak.