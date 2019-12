Yakuza: Like a Dragon'un Sujimon Encyclopedia Sistemi Detaylandırıldı

Yayıncı SEGA Yakuza: Like a Dragon / Yakuza 7: Whereabouts of Light and Darkness (Japonya) ile ilgili yeni bilgiler paylaşmaya devam ediyor. Son paylaşılan bilgilerde Sujimon Encyclopedia sistemi ve üç yan hikaye detaylandırıldı.

Sujimon Encyclopedia Isezaki Ijincho bölgesindeki bir profesör tarafından oluşturulan uygulamanın adı oluyor. Sujimon da tehlikeli adamlara verilen isim. Bir arbede sonrasında tanışacağınız profesör, Ichiban Kasuga ve arkadaşlarını laboratuvarına davet edecek ve bu tehlikeli adamlar ile ilgili veriler toplama konusunda işbirliğinde bulunmayı isteyecek. Amacı ise bölgedeki huzuru sağlamak. İşbirliğini kabul ettikten sonra da Sujimon Encyclopedia uygulaması ana karakterimizin cep telefonuna yüklenecek.

Uygulamanın yüklenmesi ile Sujimon ile yapacağınız çatışmalar sonucunda önemli veriler bahsi geçen uygulamaya kaydedilecek. Bu sayede, düşmanların nerelerde ve ne sıklıkta bulundukları, yetenekler, zayıf olduğu yönleri ve bertaraf ettikten sonra düşürecekleri eşyalar hakkında bilginiz olacak. Kaydettiğiniz her bilgiye karşılık profesör sizi ayrıca ödüllendirecek.

SEGA tarafından paylaşılan bilgiler ışığında Yakuza: Like a Dragon / Yakuza 7: Whereabouts of Light and Darkness (Japonya) oyununda ana senaryonun haricinde yan hikayeler olacak. Tanıtılan bu yan hikayelerden Legendary Underground Arms Dealer’da, Isezaki Ichincho bölgesindeki kara borsayı kontrol eden ve etkili silahlar satan silah tüccarı ile tanışacaksınız. Ancak kendisinden silah alabilmeniz için bir takım testleri geçmeniz gerekecek.

To Suck with You, şehir temizliği için devasa bir elektrik süpürgesi yaratmaya istekli olan Okida isimli bir profesör ile tanışacaksınız. Projenin tamamlanması için para yardımında bulunabiliyorsunuz. Her şey hazır olduktan sonra da profesör sizi test için davet edecek.

Son olarak, Welcome to the Great Animal Circus’ta ise seyahat halindeki bir büyük hayvan sirkinin Hamakita Park'a geleceğini öğreneceksiniz. Gitmeyi tercih ettiğinizde, sirk sırasında beklenmedik bir hadise gerçekleşecek.

PlayStation 4 için özel olarak geliştirilmekte olan yeni oyun, 16 Ocak 2020 tarihinde Japonya'da Yakuza 7: Whereabouts of Light and Darkness adıyla satışa sunulacak. Kuzey Amerika ve Avrupa bölgesindeki adı Yakuza: Like a Dragon olacak ama şu an için net bir çıkış tarihi mevcut değil.