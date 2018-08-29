Yandex’ten Kamuya Açık Otonom Araç Hizmeti

Rusya merkezli arama motoru Yandex, otonom sürüş alanındaki çabalarını bir adım daha ileri götürdü. Şirket, Rusya’nın Innopolis şehrinde yaşayanlara sürücüsüz araç hizmeti vermeye başladı.

Yandex, Moskova hükümetini, otonom araçların güvenli oldukları konusunda ikna etmeye çalışıyor. İnternet şirketi, başkentin 700 kilometre doğusunda 3.000 kişilik bir şehir olan Innopolis'te sürücüsüz araçlarını hizmete soktu.

Bölge sakinleri, aracın yolcu koltuğunda oturan bir mühendisle birlikte, yerleşim yerlerine, üniversiteye, stadyumlara ve iş merkezlerine seyahat ediyor.

Otomobil üreticileri ve teknoloji şirketleri, bağımsız robotaksilerin, bireysel araç sahipliğine olan ihtiyacı azaltacak bir geleceği inşa etmek istiyor. Uber, Tesla ve Alphabet gibi sektörün önde gelen şirketleri, otonom araçlara yönelik yatırımlarını her geçen sene daha da artırıyor. Alphabet’in otonom araç kuruluşu Waymo, geçtiğimiz mart ayında Arizona’da insanların ücretsiz olarak sürücüsüz araçları test etmelerine imkan sağlamıştı.

Yandex Salı günü yaptığı açıklamada, Innopolis'teki testlerin, insanların rutin ihtiyaçları için sürücüsüz araçlardan faydalanabilecekleri Avrupa’daki ilk hizmet olduğunu söyledi.

Rus internet devi, geçtiğimiz yıl otonom aracı Toyota Prius’a ait ilk sürüş videosunu paylaşmıştı. Şirketin nihai hedefi ise sürücüsüz araçlarına direksiyon, fren pedalı veya insan gerektirmeyecek şekilde işlevsellik kazandırmak.

Bakalım, teknoloji şirketlerinin yaptığı bu testler, otonom araçların insanlar tarafından tercih edilip edilmeyeceği belirsizliğini ortadan kaldırabilecek mi? Her şeye rağmen bu sorunun cevap bulması için endüstrinin önünde daha çok uzun bir yol olduğunu söylemek sanıyorum yanlış olmaz.