Yapay Zeka Çalışma Hayatının İçinde Kendini Gösterecek

Endüstri 4.0 ve 5G tabanlı teknolojilerin yaygınlaşmasının ardından yapay zeka odaklı yeniliklerin iş hayatının odağına geleceği dile getirilirken, yapay zekanın birçok eksikliği gidereceği belirtildi.

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, birçok farklı başlıkta incelenen yapay zeka sistemleri, bilgi teknolojilerinden bilgi yönetimine, siber güvenlikten veri sistemlerine kadar farklı alanlarda kullanılıyor. Halihazırda daha çok endüstriyel ürünlerin ve bilişim sistemlerinin kullanmayı tercih ettiği yapay zeka teknolojisi, insan zekasıyla yapılan iş süreçlerinin makinelerle, özellikle bilgisayar sistemleriyle yapılması olarak tanımlanıyor.

IBM Türkiye Müşteri Teknik Lideri ve Yapay Zeka Direktörü Kıvanç Uslu, dünyada yapay zeka yatırımlarında bir artış olduğunu belirterek, özellikle otomasyon, müşteri memnuniyeti ve deneyimi alanını destekleyen çözümler çerçevesinde yapay zekadan faydalanan şirketlerin sayısının sürekli arttığını söyledi. Yapay zeka teknolojisinin müşteri memnuniyetinin sağlanması, yeni gelir kaynakları yaratılması, maliyetlerin azaltılmasında aktif rol oynadığını dile getiren Uslu, bu teknolojilerin üretim sırasında oluşan arızalar ve hatalı ürünlerin tespiti gibi senaryoları gerçekleştirerek, müşterilerin olası maliyet artışlarını engellediğini ifade etti. Uslu, Türkiye'nin yapay zekanın entegre edildiği nesnelerin interneti projeleri sayesinde dünyadaki büyük ekonomilerle yarışabildiğine dikkati çekti.

Oracle Türkiye Analitik İş geliştirme Direktörü Pelin Özbozkurt da yapay zekanın tüm dünyada ekonomik kalkınmayı destekleyeceğine, yeni iş kategorileri oluşturacağına, mevcut işleri de dönüştüreceğine inandığını söyledi. Özbozkurt, "Yeni ekonomide, insanlar ile makineler yan yana çalışacaklar ve teknoloji, daha fazla bilgiye dayanan, önyargısız kararlar alma becerimizi destekleyecek." dedi. Yapay zekadan söz edilirken en çok "Makineler insanların yerini alacak mı?" sorusunun sorulduğunu belirten Özbozkurt, "Halbuki makinelerin insanların yerini alması yerine insanlarla çalışarak iş süreçlerinin verimliliğinin artırıldığını gözlemliyoruz." diye konuştu.