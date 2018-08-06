Yapay Zeka Dota 2'de Yine İnsanları Yendi

Birçok teknoloji girişimcisinin destek verdiği kar amacı gütmeyen yapay zeka projesi OpenAI, bir başka Dota 2 takımını daha yenmeyi başardı. Yaklaşık bir ay önce daha düşük seviyeli bir takımla karşı karşıya gelen ve onları yenmeyi başaran OpenAI, bu sefer yarı profesyonel bir takımı alaşağı etti.

Yapılan değişikliklerden sonra OpenAI Five olarak isimlendirilen yapay zekanın arkasındaki ekip, projeye başladıkları ilk günlerde amaçlarının rekabetçi oyunlarda insanları yenmek olduğunu söylemişti. Milyonlarca kombinasyon barındırması sebebiyle hedeflerine Dota 2’yi koyan ekip, ilk adımda bire bir maçlara odaklanmıştı. Çeşitli geliştirmelerden sonra dünyanın en iyi Dota 2 oyuncusu olarak gösterilen Dendi’yi yenen OpenAI, ardından profesyonel olmayan bir Dota 2 takımıyla maç yapıp kazanmasını bilmişti.

En iyi takımları yenmek adına mücadelelerini sürdüren OpenAI ekibi, dün akşam itibarıyla Merlini, Fogged, Cap ve Blitz gibi isimlerden oluşan yarı profesyonel bir takımla maç yaptı. Oldukça çekişmeli geçen maçın sonucunda OpenAI galip gelirken, maç 2-1’lik skorla tamamlandı. İnsanlardan oluşan takımın tek galibiyetindeyse Twitch izleyicilerinin ve maçın yapıldığı salondaki diğer Dota 2 oyuncularının destekleri önemli bir yer kaplıyordu.

Elon Musk ve Sam Altman tarafından kurulan, Bill Gates gibi isimlerin destek verdiği OpenAI projesinin ilerleyen günlerde profesyonel Dota 2 takımlarıyla karşı karşıya geleceği, hatta dünyanın en iyi takımının belirlendiği The International turnuvasına dahi katılmaya çalışacağı söylenenler arasına girdi.