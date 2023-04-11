Yapay Zeka, Dünyanın En Zenginlerini Yoksul Gösterdi: Portreler Viral Oldu!

Sosyal medyanın son günlerdeki konusu, dünyanın en zengin insanlarının yoksul olarak hayal edilmesi üzerine yapay zekâ tarafından yapılan portreler oldu. Sanatçı Gokul Pillai, yapay zekâ programı Midjourney'i kullanarak Bill Gates, Mark Zuckerberg, Warren Buffett, Jeff Bezos, Elon Musk ve Mukesh Ambani'nin yoksul görünümlü portrelerini oluşturdu.

Sanatçının Bill Gates portresi oldukça dikkat çekti. Microsoft'un kurucu ortağı, bir gecekondunun önünde gri renkli bir peştamal giydirerek çıplak göğüsle duran, uzun boylu, zayıf ve yaşlı bir adam olarak tasvir ediliyor.

Mark Zuckerberg'in yapay zekâ tarafından yaratılan portresinde ise kirli bir tişört ve mavi bir şortla bir kenar mahallenin ortasında durduğu görülüyor. ABD'li iş insanı Warren Buffet ise fermuarı açık pantolonunun içine sokulmuş hafif kirli beyaz bir tişört giyiyor.

Dünyanın En Zenginlerini Yoksul Gösteren Yapay Zeka Portreleri

Bu portreler, yapay zekânın sanat dünyasında da kullanımına bir örnek teşkil ediyor ancak bazıları bu tür uygulamaların zararlı dezenformasyon yayabileceği endişesi taşıyor. Örneğin geçmişte Trump'ın turuncu hapishane tulumu giydiği gösteren yapay zekâ tarafından üretilen bir görüntü gerçek olduğu iddiasıyla oldukça viral olmuştu. Geçtiğimiz günlerde ise bu durumu Papa'nın montu olayında yaşamıştık.

Her ne olursa olsun daha büyük bir kesim, bu gibi uygulamaların sanat dünyasına yeni bir soluk getirebileceği düşünüyor. Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.