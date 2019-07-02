Yapay Zeka Grip Aşısı Üretti!

Avustralya'da Flinders Üniversitesi’nde, yapay zeka tarafından tasarlanan bir aşı üretildi. Bir yapay zekanın tasarladığı ilk aşı olma özelliğine sahip olan bu aşının, şimdiye kadarki grip aşılarından daha güçlü olduğu belirtiliyor.

Avustralyalı yayın kuruluşları ABC ve SBS’e konuşan Doç. Dr. Nikolay Petrovsky, aşıyı geliştirmelerinin 20 yıllarını aldığını ve çalışmalarının ABD tarafından 15 yıldır desteklendiğini söyledi. BBC Türkçe’nin haberine göre Petrovsky, bu aşının öncekilerden daha güçlü olduğuna vurgu yaparak, "Daha iyi grip aşılarına ihtiyacımız vardı. Aşıyı bir aracın motoruna benzetirsek, bu motora ekleyebileceğimiz bir turbo şarj cihazı geliştirdik diyebiliriz." dedi.

Yeni aşının, bağışıklık sisteminin griple mücadeledeki tepkisini güçlendirmesi açısından önemli olduğuna değinilirken, ABD’de kısa süre sonra 12 ay sürecek klinik testlere başlanacağı ifade edildi.

İlk defa bir insan tarafından icat edilmemiş bir aşının insanlar üzerinde deneneceğini belirten Petrovsky, bu özel aşıyı geliştiren yapay zeka ile ilgili olarak şöyle konuştu:

"Aşıyı geliştiren yazılımın adı Sam. Sam’in bilgi edinme ve bunlardan yeni fikirler üretme gibi teorik yetenekleri var.Tabii ki başta onu eğitmemiz gerekiyor.

İşe yaradığını bildiğimiz ilaçları örnek olarak tanıttık.

İşe yaramadığını bildiğimiz ilaçları ise başarısız örnekler olarak tanıttık. Bütün bunları Sam’e gösterdik ve Sam de kendi önerisiyle bize geldi. Öneriyi inceledik, test ettik ve işe yaradığını gördük."