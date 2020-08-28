Yapay Zeka Harcamaları Dört Yıl İçinde İkiye Katlanacak

IDC’ye (Uluslararası Veri Kurumu) göre, küresel yapay zeka harcama oranı önümüzdeki dört yıl içinde ikiye katlanacak. Rakam 2020’de 50.1 milyar dolardan 2024’te 110 milyar doların üzerine çıkacak. Kuruluşlar, dijitalleşme güdüsü olarak yapay zekayı kullanmaya devam ediyor. Dönüşüm çabasının bir parçası olarak dijital ekonomide rekabetçi kalma ihtiyacı, 2019’dan 2024’e yüzde 20.1 bileşik yıllık büyüme oranı ile önümüzdeki birkaç yıl içerisinde yapay zeka sistemlerinin hızlı büyümesini sağlayacak.

Uluslararası Veri Kurumu'nun (IDC) yapay zeka projelerinden sorumlu başkan yardımcısı Ritu Jyoti, “İşletmeler yapay zekayı yalnızca yapabildikleri için değil, aynı zamanda yapmak zorunda oldukları için de benimsiyor. Yapay zeka teknolojisi şirketlerin atik, yenilikçi olmalarına ve geniş ölçekte büyümelerine yardımcı olabilir.” diyor.

Yapay Zeka En Çok Nerelerde Kullanılacak?

Yapay zekanın daha da popüler hale gelmesini sağlayacak iki itici güç var. Bunlar, müşteri deneyimini iyileştirme ihtiyacı ve çalışanların işlerini daha iyi yapmalarına yardımcı olmak. Bu, müşteri hizmetleri temsilcisi otomasyonu, satış süreci önerisi ve otomasyon ve tehdit istihbaratı değerlendirmesi dahil yapay zekanın ana kullanım durumlarına yansır. Bu senaryolar bu yıl tüm yapay zeka harcamalarının yaklaşık üçte birini oluşturacak. Ek olarak en hızlı büyüyen kullanım durumları İK otomasyonu, BT otomasyonu, ilaç araştırması ve keşfetmek.

Hiç şüphesiz yapay zeka çözümlerine en çok harcayacak sektörler perakende ve bankacılık olacak. Perakende sektörü, sohbet robotları ve öneri motorları aracılığıyla müşteri deneyimini geliştirmek için yapay zekayı kullanacak. Bankacılık sektörü de dolandırıcılık analizi ve incelemesi, proje danışmanlığı ve tavsiye sistemleri için kullanacak.

Yapay Zeka Harcamaları Artacak

Bu yıl, yazılım ve hizmetlerden her biri geri kalanı donanım olmak üzere toplam yapay zeka harcamalarının üçte birinden fazlasını karşılayacak. Yazılım harcamaları açısından, büyük bölümü (14.1 milyar dolar) yapay zeka uygulamaları oluşturuyor. IT servisleri hizmet harcamalarının büyük bölümünü (14.5 milyar dolar) oluşturuyor. Donanım açısından, sunucular (11.2 milyar dolar) hakim. Yazılım harcamalarının yüzde 22.5 artacağı ön görülüyor.

Bölgesel perspektiften, yapay zeka harcamalarının yarısından fazlası Birleşik Devletler’e ait olacak. Amerika, yapay zekayı perakende ve bankacılık için kullanacak. Batı Avrupa, bankacılık, perakende ve parçalı üretim alanlarında yapay zeka uygulamalarıyla Amerika’yı yakından takip ediyor. Yapay zekayı ulusal ve yerel hükümet hizmetlerinde kullanacak Çin, üçüncü sırada yer alıyor. Beş yıllık tahmin döneminde harcama artışının en güçlü olduğu bölgeler yıllık bileşik büyüme oranı yüzde 32.1 ile Japonya olacak.