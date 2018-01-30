Yapay Zeka Kullanarak Witcher Kahramanlarının Pornosunu Yaptılar

Bilim adamları yapay zekayı iyi amaçlar için geliştirmeye çalışsalar da kimi zaman bu teknolojinin amacı saptırılabiliyor. Daha önceden yapay zeka kullanılarak ünlü insanlarının yüzlerinin porno videolara yerleştirildiğini, bu sayede ünlülerin sahte pornolarının üretildiğine tanık olmuştuk. Şimdi ise sıra oyun kahramanlarına geldi.

Eğer Witcher oyunlarını oynadıysanız bu oyunda görsel cinselliğin ağırlıkta olduğunu bilirsiniz. Oyunun ana kahramanı Geralt, oyunlardaki maceraları boyunca birbirinden güzel hanım ablalarımızla (hatta canavar hanım ablalarımız da dahil) tanışıyor ve sıcak ilişkiler kurabiliyor. Oyunda sunulan bu görsel şölen zaten erotik filmleri aratmazken oyundaki kahramanların yüzlerini gerçek hayata uyarladılar ve oyunun ana karakterleri olan büyücü ablalarımız Yennefer ve Triss'in yüzlerini gerçeğe dönüştürdüler:

Söz konusu içerikleri hazırlayan kişi ise FakingDeep adlı reddit kullanıcısı. Bu kullanıcı, ünlülerin yüzlerini özel bir makine öğrenme algoritması kullanarak porno videolara monte etmeyi başarmıştı. Yine aynı işlemler kullanılarak Triss ve Yennefer da sahte videoların kurbanı oldu. Triss ve Yennefer'ın reddit kullanıcısına dava açmayacağı kesin; fakat CD Projekt telif hakları gerekçesiyle dava açabilir.

Bu deneyler Velen, Novigrad ve Skellige'nin çapkın çocuğu Geralt'ın montajlarının yapılabileceğini de gösteriyor ve akıllara ister istemez "Geralt bizi de öpecek mi?" sorusu geliyor.