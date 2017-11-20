Yapay Zekaya Sahip Robot Doktorlar Geliyor

Yapay zekaya sahip robotların varlığı çoğu insan tarafından "tehdit unsuru" olarak nitelendirilse de araştırmacılar söz konusu teknolojinin insanlığa nasıl yardımcı olabileceği konusunda yürüttükleri çalışmalara devam ediyor. Çin'de geliştirilen bir robot, tıp alanında doktorların en iyi yardımcı olmaya aday. İşte detaylar.

Çin'de bir robot, doktorların gerekli gördüğü yazılı tıp sınavını başarıyla tamamlayarak, yazılı bir sınavı geçen ilk makine olmayı başardı. Çin merkezli yapay zeka şirketi iFlytek'in eseri olan robot, 465 puan alarak, istenilen minimum sonuçtan 96 puan daha fazla aldı.

iFlytek'in sözcüsü, yapay zekaya sahip robotun hasta bilgilerini otomatik olarak analiz edebildiğini ve hızlı bir şekilde en doğru teşhisi koyabildiğini söyledi. Yapay zekanın, ilerde doktorlara tedavi konusunda yardımcı olabileceğini belirten sözcü, "Söylenenlerin aksine, yapay zekanın korkulacak bir şey olduğunu düşünmüyoruz. Hatta yakın gelecekte, insan-makine uyumunun çok iyi bir seviyeye geleceğini tahmin ediyoruz" dedi.

iFlytek şirketi genel müdürü Liu Qingfeng, Çin'in sağlık, tüketim ve diğer endüstrilerde yapay zekanın varlığını artırma çabalarından birisinin de geliştirdikleri robot olduğunu söyledi. Robotun Mart 2018 yılında piyasaya sürüleceğini ifade eden Quingfeng, "Geliştirdiğimiz yapay zeka, kesinlikle doktorların yerini alma amacı taşımıyor. Bizim önceliğimiz her zaman verimliliği artırmak ve insan-makine işbirliğinin ne kadar yararlı olduğunu tüm dünyaya göstermek" ifadelerini kullandı.

IBM Watson'a Rakip Olacak

Yapılan açıklamaya göre ABD merkezli IBM şirketinin ürettiği ve kanser tedavilerinde kullanılması için geliştirilen Watson sistemli yapay zekadan farklı olarak iFlytek şirketi, yapay zekayı hem kanser tedavilerinde hem de genel hekimlik alanlarında kullanmayı hedefliyor. Yapay zekanın kullanımıyla ilgili açıklamada Çin'in kırsal kesiminde sağlık birimlerinin eksik olduğu ve robotların kullanımının birçok insana yardımcı olabileceği söylendi.

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