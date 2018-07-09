Yasal Değil Ama Sahibinden Böbrek Satışları Çoğaldı

Türkiye'nin birçok şehrinde paraya ihtiyacı olan veya borcunu ödeyemediği için zorda olan vatandaşlar internet üzerinden böbrek ilanı vermeye başladı. Yasal olmayan bu durum karşısında onlarca kişinin ilan verdiği ifade ediliyorken vatandaşlar tek böbrekle yaşayabileceğini düşünüyor.

Facebook, Twitter gibi sosyal mecralardan paylaşımlar yaparak böbreklerini satılığa çıkaran vatandaşlar genel gerekçe olarak maddi sıkıntıları gösteriyorlar. Henüz 18 yaşına gelmemiş bireyler bile ilan veriyorken özellikle son iki yıl içerisinde bu satışlarda büyük bir artış yaşanması da gözlerden kaçmadı.

Böbreğini satmak isteyenlerin istedikleri fiyat aralığı ise 20 bin ila 100 bin lira arasında değişiyor. Yani acil paraya sıkışan kişilerin son çare olarak gördükleri bu durum karşısında henüz önlemler alınmış değil. Böbrek nakline ihtiyacı olanlar ve para sıkıntısı çeken kişiler internet üzerinden konuşup, buluşabiliyorlar.

9 Yıla Kadar Cezası Var Ancak Dinleyen Yok

Türk Ceza Kanununa göre organ alım-satımı yapan kimse ve organını satan kişinin en az dokuz yıllık bir cezaya çarptırılması gerekiyor. Ancak son iki yıl içerisinde onlarca sayıda ilana rağmen bu durum henüz engellenebilmiş değil. Ayrıca organını satmak isteyen kişiler İstanbul veya Ankara'ya çağırılıyor. Konaklama ve yol masrafları ödeniyor, kan ve doku testinin pozitif çıkması sonrasında ise ameliyata başlanıyor.

Son olarak hem uzmanlar hem de Böbrek Vakfı organ satışının illegal olduğunu belirtiyorlar ve aynı zamanda sağlık açısından büyük olumsuzlukları yer alıyor. Konu hakkında Türk Böbrek Vakfı ise şu şekilde bir açıklama yapıyor:

"Tıbbi hijyen ve sağlık kuralları hiçe sayılarak, hiçbir ruhsatı ya da ehliyeti olmadan yasa dışı organ nakli yapılan yerlerde, sakatlık ve ölüm riski kaçınılmaz olacaktır. Ailenizin ya da kendinizin geleceğini böbreğinizi satarak kurtaramazsınız."