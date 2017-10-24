Yazılımcılar Türkiye'yi Neden Terk Ediyorlar?

Yazılım alanında faaliyet gösteren bir internet şirketinin yöneticisi, T24 gazetesine verdiği röportajda Türkiye'nin büyüyen sorunu olan beyin göçü hakkında kendi sektöründen örnekler verdi.

Yazılımcıların da tıpkı farklı sektörler gibi beyin göçünden etkilendiğini anlatan yönetici, batı ülkelerinde çok büyük bir yazılımcı açığı olduğuna işaret ederek, Türk yazılımcıların bu avantajı değerlendirmek istemelerinin doğal olduğunu söyledi.

Yurt dışına giden yazılımcıların aslında gelir olarak çok büyük transferler alamadıklarını da anlatan yönetici, göç sebebinin ekonomik değil sosyal olduğunu ifade etti.

Bu konuyla ilgili olarak, "Mesela İsveç'e giden bir yazılımcının çocuğu TEOG'da iyi puan alamamıştı. Kaydı İmam Hatip Lisesi'ne çıkınca gitme kararı verdiler. Çocuk, yeni okulunda İsveççe, İngilizce ve Almanca öğrenim görüyor şimdi." diyen yönetici işin sosyal boyutuna eğitim bazlı bir örnek de verdi.

Türkiye'den yurt dışına göç eden mesleklere göre değerlendirilen meslek gruplarının dağılımında, IT sektörü yapılan araştırmalara göre başı çekiyor. T24 gazetesinde işaret edilen bu dağılımın başında ise IT teknolojilerindeki yoğunluk dikkat çekiyor.

İstatistiğe göre; IT sektöründen yurt dışına gidenlerin sayısı 1095'i kişiyi işaret ederken, bunu 573 kişiyle mühendislik, 327 kişiyle akademik profesyoneller takip ediyor.

Röportajda konuşan yönetici, tüm dünyada yazılımcılar tarafından geliştirilen yeni teknolojilerin önde geldiğini işaret ederek, sektörün Türk temsilcilerinin de bu değişime ayak uydurmak istediklerini ifade ediyor.

Röportajı veren yazılımcı da tanıdığı çoğu yazılım sektörü temsilcisinin büyük bir kısmının yurt dışına, özellikle Avrupa'ya taşındığını söylüyor. Bu arada söz konusu şahısın da Berlin’e gitme kararı aldığını küçük bir not olarak buraya düşelim.