Yemek Tarifi Siteleri Ziyaretçi Akınına Uğruyor

Son zamanlarda ana gündemimiz haline gelen yeni tip koronavirüs nedeni ile kendilerini evde izole eden milyonlarca kişi, yemek siparişi dahil olmak üzere her türlü teması azaltmaya yönelik önlemleri almaya çalışıyor. Bununla doğru orantılı bir şekilde yemek tarifi siteleri hiç olmadığı kadar büyük bir kullanıcı ziyareti ile karşı karşıya kaldı.

Koronavirüs Yemek Tarifi Siteleri için Nasıl Bir Etki Yarattı?

Evde yapabileceği her şeyi tüketen ve can sıkıntısını yemek yaparak gidermek isteyen milyonlarca kişi bazı yeni tariflere girişme kararı alınca yemek tarifi sitelerinde çok ciddi bir oranda trafik artışı gözlemlendi.

Mart 2020 döneminin başında haftalık 348,100 ziyaretçi sayısına sahip olan yemek tarifi siteleri Nisan 2020 döneminin sonunda haftalık 832,100 ziyaretçi sayısına ulaştı ve bu artışla birlikte yüzde 139 oranında bir büyüme yaşanmış oldu.

Yapılan ankete göre ziyaretin yüzde 56 oranındaki kısmını kadınlar, kalan yüzde 44 oranındaki kısmını ise erkekler oluşturdu. Öte taraftan en çok ziyaret eden grupların yaş ortalaması ise sırasıyla 25-34 yaş, 18-24 yaş ve 45-54 yaş olarak tespit edildi.

Peki siz bu araştırma sonuçları hakkında ne düşünüyorsunuz? Siz de bu dönemlerde yeni tarifleri öğrenmek adına yemek tarifi sitelerini ziyaret ediyor musunuz? Görüşlerinizi hemen aşağıdaki yorumlar sekmesinden bizlerle paylaşmayı unutmayın.