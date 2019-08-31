Yeni 2020 Mercedes GLE Coupe Tanıtıldı

Mercedes-Benz, GLE Coupe adlı büyük sportif SUV modelinin yeni yani ikinci jenerasyonunu resmi olarak tanıttı. İnternet üzerinden bir basın bülteniyle gerçekleştiren bu tanıtımın ardından aracın resmi olarak sergilenmesi ise önümüzdeki haftalardaki Frankfurt Otomobil Fuarı 2019 kapsamında gerçekleşecek. Mercedes-Benz ayrıca yeni GLE Coupe ile birlikte bu aracın AMG 53 adlı performanslı versiyonunu da tanıttı.

BMW X6’nın doğrudan rakibi olan Mercedes GLE Coupe’nin yeni jenerasyonuyla ilgili yapılan açıklamalara bakıldığı zaman, bu aracın firma için çok önemli olduğu da görülüyor. Çünkü Mercedes, dünya genelinde sattığı SUV’lerin %30’unun bu araçtan oluştuğunu belirtiyor. Yeni GLE Coupe’nin gelmesiyle birlikte ayrıca Mercedes’in SUV modellerinin sayısı da 8’e yükselmiş oldu. Yani firma fazlasıyla SUV çeşidi sunuyor.

Mercedes GLE’nin yenisinde boyutların büyüdüğü de görülüyor. Araç eskisine göre 39 mm daha uzun, 7 mm daha geniş hale gelmiş. Aks mesafesindeki 20 mm’lik artış da arka yolcular için daha iyi bir diz mesafesi olarak kabine yansıyor. Fakat aks mesafesi konusunda normal GLE’nin GLE Coupe’ye göre 60 mm kadar daha iyi bir değer sunduğunu da unutmamak gerek. Yani müşteriler, konfor ve geniş iç hacime daha çok önem veriyorlarsa GLE Coupe’den ziyade GLE’yi tercih etmeliler.

Fakat GLE Coupe, çeşitli yerlerden ödün verilmesi sayesinde çok sportif bir görünüme sahip olmayı başarıyor. Aracın yeni jenerasyonunda gerçekleşen tasarım değişimlerine baktığımız zaman ön yüz kısmının pek değişmediğini, firmanın yeni ön ızgara ve yeni ön far tasarımının bu araca getirildiğini görüyoruz. Arkada da yine yeni tasarımlı LED’li farlar gibi detaylar aracı çok güncel ve şık gösteriyor.

Mercedes-Benz, yeni GLE Coupe’nin bagaj hacmini de 655 litre olarak açıklıyor. 40:20:40 oranında katlanabilen koltuklar yatırıldığı zaman da ortaya 1.790 litre gibi bir hacim çıkıyor. Ayrıca koltuklar katlandığında içeriye 2 metre uzunluğunda eşyaların bile sığabileceği de belirtiliyor. Bagajın yükleme eşiği de eskisine göre 60 mm kadar alçaltılmış.

Yeni Mercedes-Benz GLE’nin en can alıcı noktalarından birine yani iç mekanına geçtiğimizde, eskisine göre fazla gelişim gösterdiğini ve harika bir görünüme kavuştuğunu görüyoruz. Firmanın 2 adet 12.3 inç’lik ekranının yan yana getirilmesiyle oluşturulan büyük ekran, aracın çok teknolojik ve lüks görünmesini sağlamış. Ayrıca bu ekranların içerisinde yeni MBUX bilgi eğlence sistemi de bulunuyor ve bu sistem her zamankinden daha fazla özelliğe sahip. Örneğin "Hey Mercedes" denilerek aracın sesli komut sistemi çalıştırılabiliyor. Konsolun alt kısımlarında da bolca havalandırma ızgarası, depolama gözleri ve tutamaklar gibi şeyler aracın ne kadar kullanışlı olduğunu gösteriyor. Malzeme kalitesi de üst düzey bir Mercedes’ten beklendiği üzere harika görünüyor.

Mercedes-Benz GLE Coupe'nin performanslı AMG 53 versiyonu

Yeni Mercedes GLE’nin motor seçeneklerine bakıldığı zaman, an itibariyle 3 farklı seçenek olduğu görülüyor. Bunlar sırasıyla GLE 350d, GLE 400d ve AMG GLE 53 olarak adlandırılmışlar. Bunlardan GLE 350 d versiyonu, 3.0 litrelik sıralı 6 silindirli dizel bir motor kullanıyor ve bu motor 272 beygir güç ile 600 Nm tork üreten dizel bir motor. GLE 400d’ye bakıldığı zaman ise bu versiyonun da aynı motoru kullandığı fakat 330 beygir güç ve 700 Nm tork üretir hale getirildiği görülüyor.

Yeni GLE'nin AMG 53 versiyonunun iç mekanı

Diğer yandan performanslı versiyon olan AMG GLE 53’te 3.0 litrelik 6 silindirli benzinli bir motor görev yapıyor. Bu motor 48 volt’luk bir hibrit sisteme de sahip. Yani AMG versiyon, ufak bir elektrik motorundan da destek aldığı için oldukça iyi performans sunabiliyor ve toplamda 435 beygir güç üretiyor. Araç bu sayede 0-100 km/s hızlanmasını da sadece 5.3 saniye gibi çok iyi bir sürede yapabiliyor.