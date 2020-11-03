Yeni Among Us Güncellemesi Aralıkta Gelebilir!

Among Us, o kadar popüler bir hale geldi ki oyunun geliştiricisi InnerSloth, oyunculara daha iyi bir oyun deneyimi sunmak üzere oyun üzerindeki çalışmalarını ara vermeksizin sürdürüyor. Oyun, geliştiriciler tarafından getirilen son güncelleme ile birlikte anonim oy verme gibi özellikler önemli özelliklere sahip olmuştu. Geliştirme ekibi şimdi de oyuncuların seveceği başka özellikler üzerinde çalışıyor. Bu özellikler muhtemelen aralık ayında yayımlanması olası yeni Among Us güncellemesiyle gelecek.

Yeni Among Us Güncellemesi İle Neler Gelecek?

InnerSloth, oyuna gelenson güncellemeyle birlikte bilgisayar korsanları tarafından düzenlenen saldırıları ele alırken aynı zamanda video oyununa oyunculara yardımcı olması, oyun deneyimini iyileştirmek için bir dizi özellik eklendi. Oyuncularla buluşturulan bu özellikler içerisinde renk körü modu ve anonim olarak oy verme gibi özellikler yer aldı.

Renk körü olan oyuncular, Among US güncellemesi gelmeden öncesine kadar renklerin yoğun olarak kullanıldığı bir video oyununda doğal olarak büyük sorunlarla karşılaşabiliyordu. Geliştirici ekibi, oyuncuların arasında renk körlüğü sorunuyla yaşayanların da olduğunun bilincinde olarak oyun deneyimini biraz daha iyileştirecek bir yenilik yaptı ve birkaç hafta önce oyuna getirileceği duyurulan renk körü modunu nihayet kullanıma sundu.

Engadget'ın haberine göre birçok oyuncunun beklediği güncelleme önümüzdeki ay gelebilir. Engadget'a göre söz konusu büyük güncellemeyle beraber oyuncular arkadaş listesi oluşturabilecek ve oyunda hile kullanan kişileri rapor edebilecek. Ayrıca, oyuna henüz geliştirilmekte olan "Henry Stickmin" haritasının da bir sonraki güncellemede gelmesi bekleniyor.

InnerSloth kurucu ortağı ve Henry Stickmin'in yaratıcısı Marcus ayrıca katılımcı limitinin başka bir güncellemede 12-15 oyuncuyu içerecek şekilde arttırılacağını da Twitter'da yaptığı paylaşımda doğruladı. Henry Stickmin haritasının şu anda mevcut Polus haritasından daha büyük olduğu biliniyor. Maçın katılımcı limitinin 12-15 oyuncuyu içerecek şekilde arttırılması, haritanın tahmin edilen de yakın bir zamanda geleceğinin bir göstergesi olabilir. Bütün bu tahminler göz önünde bulundurulduğunda oyuncu profillerinin ve yeni haritanın aralık ayında gelmesi daha muhtemel görünüyor.

Among Us Nasıl İndirilir?

Yeni Among Us güncellemesi ile kullanıcı deneyimi bakımından çok daha iyi bir hale gelen video oyununu indirmek için hemen aşağıda yer alan "İndir" butonuna tıklayabilirsiniz.