Yeni Assassin's Creed Viking Temalı Olabilir

Oyun dünyasının önemli isimlerinden olan Ubisoft, bünyesinde geliştirilen oyunlarında, gerek piyasadaki diğer oyunlara gerekse de kendi oyunlarına gönderme yapmayı ihmal etmiyor. Mesela The Crew 2 oyunun haritasındaki Washington şehrinde devasa bir Assassin's Creed logosuna denk gelebilmek mümkün oluyor. Far Cry Primal oyunundaki Urki karakterinin Leap of Faith atlayışı denemesi ile yine Assassin's Creed serisine bir gönderme yapılmıştı. Piyasadaki güncel Ubisoft oyunlarından bir tanesi de Massive Entertainment tarafından geliştirilmiş olan Tom Clancy's The Division 2. Bu oyunda da elbet bol bol selam gönderme yapılıyor, ama içlerinden bir tanesi var ki epey dikkat çekici diyebiliriz. Bir ihtimal sıradaki Assassin's Creed oyununun işleyeceği konunun işareti verilmiş olabilir.

Assassin's Creed hayran sitesinin forumunda, AlifMorrisonudin isimli bir kullanıcı Tom Clancy's The Division 2 oyunundan alınma bir görsel paylaşmış.

Bu görselde, kafasında miğfer olan ve tunik giymiş bir karakter görebiliyoruz. Bu karakter sol elinde muhtemelen mızrak olduğunu tahmin ettiğimiz bir şey tutuyor, ama önemli detaylardan ise sağ elinde. Youtuber JorRaptor, resim üzerinde yaptığı yakınlaştırma ile posterdeki karakterin elinde Apple of Eden nesnesinin olduğunu ortaya çıkarttı. Beyaz perde uyarlamasında da karşımıza çıkan bu nesne, seri genelinde de önemli bir yere sahip olan mitolojik bir ganimet.

Bir diğer önemli detay ise posterin üst kısmındaki Valhalla. Valhalla bildiğiniz gibi İskandinav mitolojisinde savaşta ölenlerin salonu olarak bilinir. Tüm bunlar bir araya gelince de, yeni Assassin's Creed oyununun Viking temalı olacağı tahmin ediliyor.

Sıradaki Assassin's Creed oyunu ile ilgili birçok söylenti söz konusu, bildiğiniz gibi. Bunların sonuncusu ise Roma şehrine geri döneceğimiz Assassin's Creed Legion olmuştu. Daha önceden de Assassin's Creed III oyunundaki bir sinematikte, sıradaki oyunun Japonya topraklarında geçeceğinin işaretinin verildiğine inanılmıştı. Hatırlayacağınız üzere bahsi geçen sinematikte, Horus'un Gözü, Yunan harfi Omega ve Japon kültüründe kutsal yerleri temsil eden Torii kapısı işareti yan yana görünüyorlardı. Assassin's Creed Origins ve Assassin's Creed Odyssey oyunlarının bu resimdeki sırada çıkmış olmaları, yeni oyunun Japonya dolaylarına gideceğimizi düşündürtmüştü.

Ubisoft şu an için herhangi bir yorumda bulunmuş değil. Muhtemelen bu teorilerin ne derece doğru olacağını ise resmi duyuru yapıldığında öğreneceğiz.