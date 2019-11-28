Yeni Batman Oyunu The Game Awards 2019 Şovunda Duyurulabilir

Warner Bros. Montreal, yeni Batman oyununu The Game Awards 2019 şovunda duyurabilir. En azından ortaya çıkartılan yeni rapor buna işaret ediyor.

Sıradaki Batman oyunu, geçtiğimiz senenin Kasım ayında Asistan Üretici Valerie Vezina tarafından yapılan paylaşım ile gündeme gelmişti. Eylül ayında ise arka arkaya yapılan gizemli paylaşımlar ile sıradaki oyunun duyurulmasının yakın olduğu hissiyatına kapılmıştık ama görünürde herhangi bir şey yok.

Yakın bir zaman önce ortaya çıkartılan yeni rapor ise Youtube kanalı SLCMOF'a ait. Kendisi daha önceden güvenilir olduğunu söylediği kaynağından gelen iptal edilmiş Damian Wayne Batman oyununun görsellerini sızdırmıştı. Şimdi aynı kaynaktan sıradaki Batman oyununun The Game Awards 2019 şovunda duyurulacağını aktardı. Bahsi geçen rapor bir başka güvenilir kaynak olan The Arkham Channel tarafından da desteklenmiş ama yine de açık kapı bırakmak lazım.

Keep an eye out on this on Thursday! There are good news coming our way, and hopefully it is confirmed true in the end. We've seen how reliable this source is. https://t.co/EJrwZ8uWJC — The Arkham Channel (@ArkhamChannel) 27 Kasım 2019

The Game Awards 2019 şovunda duyurulacak olması raporunun dışında herhangi bir bilgi paylaşımı yapılmış değil ama SLCMOF, yakın bir zamanda daha fazlasını paylaşılacağı söylüyor.

Geçtiğimiz Eylül ayı içerisinde WB Games Montreal Twitter hesabı üzerinden yapılan paylaşımlar ile sıradaki Batman oyununda Baykuşlar Divanı örgütünün önemli bir yer tutacağına dair izlenimimiz olmuştu. Buna ek olarak, bu yılın E3 fuarında Microsoft, Bethesda ve Nintendo konferanslarında yapılan duyuruları önceden sızdırmış olan Sabi, sıradaki Batman oyununun adının Batman: Arkham Legacy olacağını ve bütün Batman ailesi yöneteceğimizi iddia etmişti.

Halihazırda ortaya atılmış olan iddialar henüz onaylanmadığı için hepsi adına açık bir kapı bırakmata fayda var ama resmi olarak bildiğimiz bir şey varsa, o da Kevin Conroy'un sıradaki oyunda Batman karakterini seslendirmeyeceği. Bakalım bu rapor doğru çıkacak ve The Game Awards 2019 şovunda beklenen duyuru gerçekleştirilecek mi? Gelişmeleri takipte olacağız.