Yeni Batman Oyunu The Game Awards 2019 Şovunda Duyurulabilir

Warner Bros. Montreal, yeni Batman oyununu The Game Awards 2019 şovunda duyurabilir. En azından ortaya çıkartılan yeni rapor buna işaret ediyor.

Sıradaki Batman oyunu, geçtiğimiz senenin Kasım ayında Asistan Üretici Valerie Vezina tarafından yapılan paylaşım ile gündeme gelmişti. Eylül ayında ise arka arkaya yapılan gizemli paylaşımlar ile sıradaki oyunun duyurulmasının yakın olduğu hissiyatına kapılmıştık ama görünürde herhangi bir şey yok.

Yakın bir zaman önce ortaya çıkartılan yeni rapor ise Youtube kanalı SLCMOF'a ait. Kendisi daha önceden güvenilir olduğunu söylediği kaynağından gelen iptal edilmiş Damian Wayne Batman oyununun görsellerini sızdırmıştı. Şimdi aynı kaynaktan sıradaki Batman oyununun The Game Awards 2019 şovunda duyurulacağını aktardı. Bahsi geçen rapor bir başka güvenilir kaynak olan The Arkham Channel tarafından da desteklenmiş ama yine de açık kapı bırakmak lazım.

Keep an eye out on this on Thursday! There are good news coming our way, and hopefully it is confirmed true in the end. We've seen how reliable this source is. https://t.co/EJrwZ8uWJC