Yeni Battlefield Sadece PC, PS5 ve Xbox Series X için Çıkacak

Gerek Star Wars: Battlefront II güncellemelerinin sonuna gelinmesi, gerekse de Battlefield V hazırlanan son büyük güncellemesinin Haziran ayında yayınlanacak olması ile artık yeni Battlefield için düğmeye basıldı.

Hatırlayacağınız üzere Ekim ayı içerisinde bir açıklama yapan yayıncı Electronic Arts, bu yıl içerisinde yeni bir Battlefield oyunu görmeyeceğimizin duyurusu yapılmıştı. Yani 2021 yılının Nisan ayı ile 2022 yılının Mart ayı arasındaki bir zamanı beklememiz gerekiyor.

Bugün ise yeni bir duyuru daha yapan DICE stüdyosu, sıradaki Battlefield oyununun 2021 yılı içerisinde satışa sunulacağını onayladı. Söylenene göre, yeni nesil konsollar tarafından sağlanacak olan yeni teknolojik gelişme hedefleniyormuş.

Eğer geleneksel çıkış aralığına bağlı kalınacaksa, 2022 finansal yılının ikinci çeyreğini bekleyebiliriz ki bu da 2021 yılının Ekim, Kasım ve Aralık aylarına denk geliyor. Dahası ise yeni Battlefield oyununun yeni nesil için satışa sunulacağı söyleniyor. Yani PC platformunun yanı sıra PlayStation 5 ve Xbox Series X konsollarında göreceğiz.

Bununla birlikte Electronic Arts, DICE stüdyosunun açıklamasına ekleme yaparak "Yeni konsol kitlesinin oldukça küçük olacağı 2020 yılında Battlefield sunmak, yapımın potansiyeli açısından adaletli olmayacak ve bu yapımı 2022 finansal yılına kaydırmamızda etmen oldu." yorumunda bulundu.

Bu açıklamaya bakacak olursak, önümüzdeki sene satışa sunulacak olan Battlefield oyunu ile mevcut nesil konsollar pas geçilecekmiş gibi görünüyor. Gelişmeleri takipte olacağız.