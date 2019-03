Yeni Bir Oyun Daha Xbox Game Pass Servisine Geldi

Piyasadaki çılgın oyunların arkasındaki geliştirici stüdyolardan bir tanesi olan Avalanche Studios, geçtiğimiz Aralık ayı içerisinde bizleri üzerinde çalıştığı oyunlardan Just Cause 4 ile buluşturmuştu. PlayStation 4, PC ve Xbox One için satışa sunulmuş olan oyun, Rico Rodriguez ağabeyimizin hayali Solis şehrindeki maceralarını anlatıyordu. Babasının ölümünün arkasındaki nedeni araştırmak için çıktığı yol, Rico ile The Black Hand örgütünün yollarının kesişmesine neden oluyordu. Eğer oyunu oynamak isteyip de zamlardan dolayı alamadıysanız, Xbox Game Pass servisi yardımınıza koşuyor. Just Cause serinin yeni oyunu Just Cause 4 de servisteki yerini aldı.

Xbox Game Pass Twitter hesabından bir e-posta ile ilgili bir görsel paylaşımı yapılmıştı. Gönderen kısmında Melissa McGamepass yazılı olan e-postanın içeriğinde, 7 Mart 2019 tarihinde J ile başlayan bir oyunun Xbox Game Pass servisine geleceğinden bahsediliyordu. Belli ki Xbox Game Pass servisiyle ilgilenen ekip, yeteri kadar sabırlı olamamış. Bu sabırsızlıkları da bizi mutlu eden bir gelişme ile sonuçlandı. Gerek sosyal medya kanalları ve gerekse de Reddit üzerinden yapılan paylaşımlar ile Just Cause 4 oyununun, abonelere erkenden sunulmuş olduğu ortaya çıktı. Ne var ki oyun, Xbox Game Pass servisinin ülkemizdeki kanadına henüz ulaşmış değil ama fazla bir zaman alacağını sanmıyoruz. Bir diğer deyişle, ara ara servisi kontrol etmenizde fayda var.

We just can't help ourselves pic.twitter.com/s7n7qavtoE — Xbox Game Pass (@XboxGamePass) 5 Mart 2019

Aynı e-postanın içeriğinde sizin de dikkatinizi çekeceği üzere, yarın bir başka oyun daha Xbox Game Pass servisine gelecek. Henüz açıklanmamış olan oyun için, 7 Mart 2019 tarihini, yani yarını beklememiz gerekecek.

Öte yandan, Microsoft tarafından 12 Mart 2019 tarihinde Xbox Game Pass ile ilgili yeni bir açıklama yapılacak. Bu yeni açıklama ile Nisan ayı içerisinde servise gelecek olan bir oyunun daha duyurusu yapılacak. Bahsi geçen gizemli oyun için herhangi bir ipucu verilmiş değil. Yani bekleyip görmekten başka yapabileceğimiz herhangi bir şey yok.