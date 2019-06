Yeni Borderlands 3 Videosunda Moze Ortalığı Birbirine Katıyor

Gearbox Software Üst Yöneticisi Randy Pitchford tarafından verilen söz doğrultusunda Borderlands 3 için yeni bir oynanış gösterimi yapıldı.

On dakikadan biraz daha uzun olan oynanış videosu, bizlere Vault Hunter'lardan bir tanesi olan Moze the Gunner karakterini gösteriyor. Moze, bildiğiniz gibi yardım için Iron Bear isimli bir robot çağırabilme özelliğine sahip ve gelen robotun güzel yanı ise diğer karakterlerin de üzerine binebilecek olmaları. Moze the Gunner muhtemelen serinin önceki oyunlarındaki Roland ve Axton askerlerinden esinlenilerek yaratılmış ama videodan göründüğü kadarıyla onlara göre oynaması daha keyifli.

Vault Hunter karakterimiz dışında, Borderlands 3 ile ilgili daha başka şeyler de görebiliyoruz. Bunlardan bir tanesi Crew Challenges. Bu meydan okumalar Borderlands 2 oyunundakilere göre biraz daha zorlayıcıymış gibi görünüyor. Tabii ki oynamadan anlamak zor olabilir.

Öte yandan, sağ üstte yer alan mini haritamızın da biz bölgeyi araştırdıkça açıldığı dikkatinizi çekmiştir ki bu aslında oldukça iyi bir şey gibi görünüyor. Yani etrafta dolanırken işimize yarayabilecek bir eşyayı / eşyaları olası bir durumda gözden kaçırmamızın önüne geçilebilir gibi.

Oynanış videosunun ilerleyen kısımlarında dikkat çeken bir başka önemli nokta var ki o da Moze karakterinin görev hedefleri dışında Vault Key ipuçlarının da peşinde koşuyor olması. Görünen o ki Borderlands 3 oyununun senaryosuna bağlı olarak Vault Key bulmak için tümden gelim yöntemlerini kullanacağız.

Borderlands 2 oyunundan tanıdığımız Goliath ve orijinal Borderlands oyunundaki Moxxi karakterinin de göründüğü oynanış videosunu aşağıdan izleyebilirsiniz. Keyifli seyirler dileriz!