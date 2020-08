Yeni Call of Duty Onaylandı, Yakında Duyurulacak!

Bir süredir sızıntılar ve söylentiler ile gündeme gelen yeni Call of Duty oyunu onaylandı. Activision tarafından dün itibarıyla onaylanan oyunun yakın bir zamanda da açıklanacağı söyleniyor.

Activision geride bıraktığımız çeyreğe ilişkin finansal konferansını dün itibarıyla gerçekleştirdi. Bu konferans sırasında Call of Duty: Modern Warfare ve Call of Duty: Warzone oyunlarının büyük başarılarına devam ettiğinden bahsedilirken, ana oyunun satışlarının da ücretsiz Call of Duty: Warzone geliştirmeleri ile artmaya devam ettiği söylendi. Dahası ise indirilebilir içerik satışlarının ve oyun içi ödemelerin iki kat artış göstermesinin yanı sıra, 2019 yılının ikinci çeyreğine göre de beş kat daha fazlaymış.

Yeni Call of Duty Oyunu Yakında Duyurulacak!

Sunumun ilerleyen kısımlarında Activision, genişleyen topluluğu ile olan ilişkisinin, sıradaki Call of Duty oyununun çıkışı ile devam edeceğini söyledi. Bu yıl satışa sunulacak olan Call of Duty, Treyarch ve Raven Software ortaklığında geliştiriliyor.

It’s official. Looking forward to showing you what we’ve been cooking up with @RavenSoftware! — Treyarch Studios (@Treyarch) August 4, 2020

Raven Software stüdyosunu böylesi bir konumda görmek biraz ilginç oldu. Bildiğiniz gibi Amerika menşeli stüdyo, birçok Call of Duty oyununda sadece çok oyunculu modlara odaklı olarak yardımcı stüdyo konumunda bulunmuştu. Yani bu defa oldukça önemli bir konumda bulunuyorlar.

Henüz yeni Call of Duty oyunu hakkında bir detay verilmiş veya ne zaman duyurulacağı ima edilmiş değil ama Activision başkanı Rob Kostich, Call of Duty: Warzone oyununun bu noktada kilit bir rol oynayacağını söylüyor. Zaten geçmişte bu oyunun, yeni Call of Duty'ler ile entegreli olacağı da söylenmişti.

"Warzone hususi olarak sadece iyi bir oyun deneyim değil, aynı zamanda da yeni marka haberlerini ve bilgilerini daha önceden hiç yapmadığımız şekilde doğrudan topluluğumuz ile paylaşabileceğimiz harika bir platform." yorumunda bulundu ve Kostich devam etti: "İş hakkında düşünürken, bu bizim için büyük ve olumlu bir değişim de oldu. Daha fazlasını açıklamak için neden bu kadar fazla beklediğimize gelirsek, sanırım nedeni Warzone, geliştirilme aşamasında olan oyunlarımızı nasıl, ne zaman ve nerede açıklayacağımızı yeniden düşünmemize neden oldu."

Son olarak, Call of Duty: Black Ops Cold War olarak nitelendirilen yeni oyunun bir ana senaryo modu ile geleceği ve şu anda oynanabilir aşamada olduğu da söylenmiş. Gelişmeleri takipte olacağız.