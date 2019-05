Yeni Call of Duty Oyunu Yakın Bir Zamanda Duyurulacak

Senelik olarak satışa sunulan Call of Duty oyunlarının yenisinin ne zaman duyurulacağı merak konusu. Bildiğiniz gibi Call of Duty: Black Ops 4 geçtiğimiz senenin Mayıs ayı içerisinde duyurulmuştu. Buna dayanarak Infinity Ward tarafından geliştirilmekte olan yeni oyunun da yakın bir zamanda duyurulacağını tahmin ediyoruz. Ne var ki, şimdiye kadar buna işaret eden bir gelişme yaşanmamıştı. En nihayetinde bir açıklama yapıldı. Activision Blizzard yeni Call of Duty oyununun yakın bir zamanda duyurulacağını söyledi.

Amerikan menşeli yayıncı Activision Blizzard,yatırımcılarına elde edilen kazançlardan ve gelecekteki planlarından bahsettiği konferansını gerçekleştirdi. Bu konferans sırasında Call of Duty serisinin yeni oyununa da değinildi. Yapılan açıklamaya bakılırsa, Modern Warfare alt serisinin devam oyunu olacağı iddia edilen yeni oyun, mevcut çeyrek içerisinde duyurulacak. Bu da demek oluyor ki, yeni Call of Duty oyununu 30 Haziran 2019 tarihinden önce görebileceğiz.

Konferans sırasında Activision patronu Coddy Johnson, şirket olarak oyuncuların daha fazla ilgilerini çekebilmek için yeni oyunu satışa sunulması sonrasında çok daha fazla içerikle desteklemeyi planladıklarını da açıkladı. "Call of Duty oyuncu kitlemizin genişliğinin satışa sunulduğu çeyreğin sonrasında devam etmesi için daha fazla şey yapmamız gerekiyor." yorumunda bulundu Johnson ve devam etti. "Call of Duty ekibi bu bağlamda bu sonbaharın büyük içeriğini çıkartmak için sıkı çalışıyor, şirketi saran heyecan inanılmaz derecede yüksek. Hem satışa sunulduğunda hem de satışa sunulmasının sonrasında hayranlarımıza oyun değiştiren bir deneyim sunmasını ümit ediyoruz."

Yeni Call of Duty oyunu ile ilgili pek fazla bilinen bir şey yok. Activision Blizzard, Call of Duty: Black Ops 4 aksine yeni oyunun bir ana senaryosuna ek olarak, devasa bir çoklu-oyuncu dünyasının olacağını ve kooperatif oynanış desteğinin bulunacağını söylemişti. Öte yandan, şimdilik bir Battle Royale modunun olup olmayacağı ise merak konusu ama Call of Duty: Black Ops 4 oyunundaki Blackout modunun gördüğü ilgiye bakacak olursak, Battle Royale modunun Zombies sonrasında serinin ayrılmaz bir parçası olacağını söyleyebiliriz.