Yeni Darksiders Oyunu Darksiders: Genesis Duyuruldu

THQ Nordic ve Airship Syndicate, Darksiders serisinin yeni oyununu duyurdular. PlayStation 4, Xbox One, Switch, PC ve Stadia için geliştirilmekte olan Darksiders: Genesis, bu yılın sonlarına doğru satışa sunulacak.

Hatırlayacağınız üzere geçtiğimiz günlerde program listesi ortaya çıkan E3 Coliseum kapsamında THQ Nordic tarafından Darksiders: Action Adventure Evolved adı altında bir panelin düzenleneceğini ve bu panelde de yeni duyurulacak olan Darksiders oyunu hakkında konuşulacağını öğrenmiştik. Merak edilen bu yeni Darksiders oyunu da bugün itibarıyla duyuruldu.

Battle Chasers: Nightwar oyununun da geliştiricisi olan Airship Syndicate stüdyosuna emanet edilen Darksiders: Genesis, yan senaryolu bir oyun olarak karşımıza çıkacak ve orijinal Darksiders oyununun öncesini konu alacak. Bu defa da farklı bir Mahşerin Dört Atlısı karakterini daha yöneteceğiz. THQ Nordic tarafından yapılan açıklamaya göre bu yeni karakter Strife olacak. Ne var ki, Strife yalnız olmayacak. Kendisine War karakteri de eşlik edecek. Muhtemelen bu oyunda bir kooperatif desteği olacak ama henüz bununla ilgili bir açıklama yapılmış değil.

Konuya göre Lucifer, cehennemin dört bir yanındaki usta şeytanlara güç bahşederek cennet ve cehennem arasında dengeyi bozmanın planlarını yapıyormuş. War ve Strife ise hem bu ustaları avlamak, hem plan hakkında bilgi toplamak hem de denge için tehdit oluşturan komployu ortadan kaldırmaya çalışacaklar.

İzometrik kamera açısından oynanacak olan Darksiders: Genesis oyununda, yoğun çatışmalar, bölüm sonu yaratık savaşları ve çözülmesi gereken bulmacalar bekleyecek. Tabii ki bunların yanı sıra bolca da araştırma yapacağız. Ayrıca cehennemden cennete geçiş yapmamıza olanak tanıyacak olan geçitlerle de karşılaşacağız.