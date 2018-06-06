Yeni Diablo Oyunu Geliştirme Aşamasında

Rol yapma türünü seven oyuncuları zevkten dört köşe edecek bir haber geldi: Blizzard Entertainment, resmi internet sitesi üzerinden yeni Diablo oyunu üzerinde çalışacak yeni elemanlar aramaya başladı.

Kaliforniya eyaletinin Irvine kentine kurulan ve bugüne kadar çıkardığı başarılı oyunlarla dünyanın en büyük oyun stüdyolarından bir tanesine dönüşen Blizzard Entertainment, Warcraft serisi başta olmak üzere Diablo, Starcraft, Overwatch ve Hearthstone gibi oyunlarla milyarlarca dolarlık gelire ulaşmayı başarmıştı.

Şirketin en sevilen oyunlarının başında gelen ve rol yapma türünde kendine has bir yeri bulunan Diablo serisi ise ilk olarak 1996 yılında oyuncularla buluşmuştu. Gerek hikayesi gerekse oynanışıyla kendi türü içerisinde önemli bir yer edinen Diablo serisi, son olarak 2008 yılında piyasaya sürülen Diablo III ile oyuncuların karşısına çıkmıştı.

2008 yılından sonra piyasaya sürülen eklenti paketleriyle oyun güncel tutulmaya devam edilirken, bugün itibarıyla yeni Diablo oyunu için ilk önemli detay gün yüzüne çıktı. Serinin geliştirici Blizzard, resmi internet sitesi üzerinden yayınladığı yeni bir iş ilanlarında, işe alınacak kişilerin yeni Diablo oyununda çalışacağını açıkça belirtti.

Yeni oyunun Diablo IV olup olmayacağı henüz belli değilken, Blizzard’ın başta aşağı yenilenmiş bir Diablo II Remake yayınlayabileceği de konuşulanlar arasında yerini aldı. Henüz Blizzard tarafından yeni oyuna dair resmi açıklama yapılmazken, internet sitesi üzerinde merakla beklenen oyun için kreatif direktör, idari yapımcı ve dungeon tasarımcısı gibi farklı alanlarda uzmanlaşmış artistlerin alınacağı bilgisine yer verildi.