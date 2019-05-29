Yeni 'Galaxy Watch' 5G Desteğiyle Gelebilir

Samsung akıllı saat pazarında sırasıyla Gear S3, Gear Sport, Galaxy Watch ve Galaxy Watch Active modelleriyle karşımıza çıkmıştı. Şirketin son akıllı saatini piyasaya sürmesinin üzerinden henüz bir yıl bile geçmemiş olmasına rağmen, Güney Koreli teknoloji devinin şimdiden yeni akıllı saat çalışmalarını hızlandırdığı söyleniyor. Hatta yeni Galaxy Watch hakkında ortaya çıkan ilk detaylar, ABD pazarı için büyük değişiklikler olacağını işaret ediyor.

SamMobile’da yer alan detaylara göre, Galaxy Watch 2 olarak adlandırılması muhtemel olan yeni cihaz iki farklı versiyon ile gelecek. Dünya genelinde satışa sunulacak olan modelde; sadece Wi-Fi ve LTE desteği olacak. Ancak bunlara ek olarak bir modelin daha olması ve 5G desteğine sahip olacak bu modelin ABD’de satışa sunulması bekleniyor.

Haberde ayrıca, yaklaşmakta olan Galaxy Watch’un mevcut modelle aynı şekilde 4GB RAM ile geleceği iddia ediliyor. Yeni akıllı saatteki en dikkat çekici şey ise dönen çerçevenin geri geliyor olması. Bu özelliğin, Samsung’u rakiplerinden ayıran en önemli özelliklerden biri olduğu söylenebilir.

Galaxy Watch Active

Galaxy Note 10 ile Birlikte Tanıtılabilir

Çünkü akıllı saatlerin ekranındaki minik simgelere dokunmaya çalışmak zor olabiliyor. Ancak Samsung, cihaza eklediği dönen çerçeve sayesinde kullanıcıların cihazın menüsünde kolayca gezinmelerini sağlıyor.

Samsung Galaxy Watch 2’nin, siyah, gümüş ve altın renkleri olmak üzere en az 3 farklı renk seçeneğiyle gelmesi bekleniyor. Akıllı saatin ne zaman piyasaya sürüleceği ve nasıl bir fiyat etiketine sahip olacağı şimdilik bilinmiyor ancak geçmişe bakacak olursak, yeni akıllı saatin 10 Ağustos’ta Galaxy Note 10 ile birlikte tanıtılması da muhtemel görünüyor.