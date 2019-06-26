Yeni Gelecek Microsoft Surface Cihazı PC ve Android’i Unutturacak

Yeni gelecek Microsoft Surface cihazları ile ilgili son derece ilginç sızıntılar gelmeye devam ediyor. Microsoft şirketinin radikal bir şekilde değişiklik yapacağı Surface donanımında hem Windows hem de Android uygulamaları çok rahat bir şekilde çalıştırılabilecek. Böylece şirket iki yönlü çalışabilen bir cihaz üretmiş olacak. İşte haberimizin detayları.

Microsoft tarafından yönetilecek olan bu cihazda daha çok sosyal ağlar ve oyunlar kullanabilecek. Daha ayrıntılı bir tasarım incelemesi yapıldığında ise şirketin üst seviye bir Samsung Galaxy Note ortaya çıkarabileceği görülüyor.

Yeni gelecek Microsoft Surface cihazı 5G kullanabilecek

Microsoft'un bu yeni cihazı ile ilgili en önemli iddialardan bir diğeri de katlanabilir ekran teknolojisine sahip olması. Her ne kadar Samsung Galaxy Fold tarzında bir ekran katlaması olmasa bile, en azından kendi cihazları için önemli bir değişiklik yapmış olacak. Ayrıca bu modelde, 5G teknolojisinin kullanılacağı da gelen haberler arasında.

Microsoft şirketinin büyük bir önem verdiği bu yeni cihazda güvenlik önlemleri de artırılacak gibi görünüyor. Özellikle de internet ağları üzerinden gelebilecek herhangi bir saldırıya karşı özel bir yazılım kullanılacak. Microsoft cihazının mobil uygulamaları ne ölçüde açabileceği henüz tam olarak kesinleşmedi. Ancak şirket tarafından ifade edildiğine göre, Android ve Windows gibi uygulamalarda herhangi bir kasılmaya yol açmayacak.

Rakipleriyle önemli ölçüde yarışmak isteyen Microsoft, yakın bir gelecekte bu tarz hibrit ürünler çıkarmaya devam edecek diyebiliriz. Peki siz bu yeni Microsoft Surface cihazı ile ilgili nasıl bir fikre kapıldınız? Düşüncelerinizi yorumlar bölümünden bizimle paylaşabilirsiniz.