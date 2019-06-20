Yeni Geliştirilen Robot Balık Kan Benzeri Bir Sıvıyla Çalışıyor

Bilim insanları son zamanlarda otonom olan canlı benzeri robotlar üzerinde çalışıyor. Son yapılan çalışmalarda, bilim insanları çok işlevli ve yumuşak yapılı robotik bir aslan balığı geliştirdiler. Balığın içerisine yerleştirdikleri sistemde kana benzer bir bileşim, robota enerji sağlıyor ve itme gücü yaratıyor.

Normalde robotlarda kan benzeri sıvılar bulunmuyordu. Ancak yeni geliştirilen robot balıkta, 'elektrolik damar sistemi' adı verilen bir sistem bulunuyor. Bu çok işlevli sistem sayesinde enerji ve hareket gibi iki karmaşık konu çözüme kavuşmuş oluyor.

Hayvanların vücutlarının işleyişine baktığımızda ikiden çok işlevin aynı anda yerine getirildiğini görüyoruz. Ancak robotlarda genelde daha büyük işlevler yerine daha küçük sorunları çözmek için özel sistemler geliştiriliyor. Bilim insanları farklı bir dolaşım sistemine sahip bir robot balık geliştirerek bu soruna çözüm bulmaya çalıştılar. Balıkta bulunan kan benzeri sıvı batarya görevi görürken bir yandan da hidrolik bir sistem sayesinde kanatlarını hareket ettirebilmesi sağlanıyor.

Araştırmada görevli olarak bulunan James Pikul, robot balık için hayvanların damar sistemine benzer bir sistem geliştirdiklerini, balığın içinde bulunan bu sistemin enerji için kimyasal bir sıvı pompaladığını söylüyor. Geliştirilen sentetik damar sistemi sayesinde balık robot uzun süreler kullanılabiliyor. Yapılan testlerde robot balığın kendisine benzeyen ancak sentetik kanla çalışmayan diğer robotlara göre 8 kat daha uzun süre kullanılabildiği ve yaklaşık 36 saat yüzebildiği ölçüldü.