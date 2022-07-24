Yeni Google Cüzdan Uygulaması Kullanıma Sunuldu

Google I/O'da teknoloji devi, Google Cüzdan adını bir kez daha kullanacağını duyurmuştu. Neredeyse iki ay bekledikten sonra yeni Google Cüzdan uygulaması nihayet herkesin kullanımına sunuldu.

Yeni Google Cüzdan uygulaması nihayet kullanıma sunuldu ancak bu, Google'ın cüzdan terminolojisini ilk kullanışı değil. Esasında Google Cüzdan, kartlarınızı ve diğer öğelerinizi Android telefonunuzda saklamanın varsayılan yoluydu. ancak daha sonra 2018'de şirket, Cüzdan'ı Google Pay (GPay) ile değiştirdi. Google Pay ortadan kalkmayacak olsa da Google Cüzdan her zamankinden daha fazla işlevsellik sunacak.

Google, başlangıçta yeni uygulamayı bu haftanın başlarında 39 ülkede yayınladı ancak artık Android 5.2 veya sonraki bir sürümünü çalıştıran bir Android cihazı olan herkes uygulamaya Google Play mağazasından erişebilir.

Yeni Google Cüzdan ve Google Pay Ne İşe Yarayacak?

Yeni Google Cüzdan uygulamasını kullanışlı kılan şeylerden biri de kredi kartlarını ve sadakat kartlarını kabul etmesidir. Elektronik anahtarlarınızı bile saklayabilirsiniz. Ek olarak Cüzdan uygulaması devlet kimliğinizi, uçak biletlerinizi ve hatta aşı kartınızı bile saklamanıza izin veriyor. Bu, birçok şeye tek bir yerden erişebilmek adına oldukça önemli.

Elbette herhangi bir dijital cüzdanla ilgili en büyük endişelerden biri, bilgilerinizin güvende olup olmadığıdır. Google, yeni Google Cüzdan uygulamasının Android'in zaten sunduğu tüm güvenlik sistemlerini kullanacağını söylüyor. Ayrıca satın alma geçmişinizi güvende tutmanıza yardımcı olmak için tüm satın alımlarınız da şifrelenecek.

Sonuç olarak yeni Google Cüzdan uygulaması Android kullanıcılarının hoşuna gidecek gibi görünüyor. Yine de çevrimiçi ödemeler için Google Pay'i kullanmanız gerekecek.