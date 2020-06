Yeni iMac Nasıl Olacak, Özellikleri Ne Olacak?

22 Haziran’da ilk kez online düzenlenecek WWDC etkinliğinde iOS 14 tanıtılacak ve Apple’ın yeni donanımları da aynı etkinlikte tanıtması bekleniyor. 2021 Mac bilgisayarlara güç verecek ARM işlemcinin yanı sıra yeni iMac’ler Apple Geliştirici Konferansı’nda tanıtılabilir. Yeni iMac’ler tasarımı ve özellikleri nasıl olacak? detaylar haberimizde.

Yeni iMac, Pro Display’de görüldüğü gibi ince çerçeveli iPad Pro benzeri tasarım diline sahip olacak. T2 çipi, AMD’nin Navi grafik işlemci birimi ve Fusion Drive yerine flaş depolama ile gelecek yeni iMac’lerde daha hızlı Intel işlemciler kullanılacak. Yeni AMD GPU’lar iMac’lerin grafik performansını önemli derecede artıracak. TSMC’nin 7nm üretim sürecinden geçtiklerinden daha fazla enerji tasarrufu sağlayacağı da kesin. Şu anda iMac serisi Apple’ın özel T2 çipine sahip olmayan tek model.

New iMac incoming at WWDC. iPad Pro design language, with Pro Display like bezels. T2 chip, AMD Navi GPU, and no more fusion drive