Yeni Kimlik Kartlarında Elektronik Sertifika Dönemi

Bankacılık işlemleri, çevrimiçi alışverişler, sağlık hizmetleri ve daha birçok alan için elektronik sertifika çalışmalarının sonlarına gelindi. Yeni dönem ile beraber dijital ortamlarda imza gerektirecek her işlemde, evden çıkma zahmetine girmeden ıslak imzayla eş değer tutulan elektronik imza ile kolayca doğrulama işlemi gerçekleştirilebilecek.

Toplamda 3 Milyon 628 bin 121 Elektronik Sertifikaya Ulaşıldı

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından hazırlanan raporda, geçtiğimiz yılın Eylül ayından itibaren toplamda 3 milyon 628 bin 121 elektronik sertifikaya ulaşıldığına yer verildi. Dijital Dönüşüm Ofisi, bu sayının 82 milyona nazaran oldukça düşük olduğunu belirterek çalışmalarına hız kazandırdığını belirtti.

Cüzdandaki Kartların Sayısı Bire Düşüyor

Bankamatikler ve alışveriş mağazaları için ayrı ayrı kartlara yer verdiğimiz cüzdanımızın içi nihayet kalabalıklardan kurtulmayı başaracak. Yeni kimlik kartları sayesinde alışveriş mağazalarında, bankamatiklerde kolayca doğrulama işlemi gerçekleştirilebilecek.

Bu sistemin kötü amaçlı kullanılmasını engellemek için de PIN kodu ve biyometrik koruma sistemleri düşünülüyor. Daha birçok alanda bize pratiklik sağlayacak elektronik sertifika çalışmalarının ne zaman tamamlanacağı ise henüz bilinmiyor.