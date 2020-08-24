Yeni Koronavirüs Belirtisi Ortaya Çıktı

Yeni tip koronavirüs hastalarının büyük bir kısmında yaygın olarak ateş ve öksürük gibi belirtilerin olduğu bilinse de bazı hastalarda farklı belirtiler olabiliyor. Ankara Şehir Hastanesi Acil Tıp Kliniği İdari ve Eğitim Sorumlusu Prof. Dr. Hakan Oğuztürk, yeni tip koronavirüsün yeni semptomunun olabileceğini belirtti. Peki, koronavirüsün yeni semptomu nedir? Yeni koronavirüs belirtisi ile ilgili detaylar haberimizde.

Yeni Koronavirüs Belirtisi Nedir?

Bazı koronavirüs hastalarında deri döküntüsü görüldüğünü belirten Prof. Dr. Oğuztürk, “Dünya literatürü araştırıldığı zaman, ilk başlarda ülkemizde de görüldüğü mart ayından itibaren bizlerin de gördüğü vakalarda, ateş yüksekliği, boğaz ağrısı, halsizlik ve solunum sıkıntısı nefes darlığı gibi problemlerdi. Mevsimsel olarak bu şekilde şikayetlerle karşımıza çıkma ihtimali de doğru olarak bir şekilde ilerliyordu. Daha sonra farklı şikayetler ve bulgularla da bize COVID-19 pozitif vakaların geldiğini gördük" dedi.

Prof. Dr. Oğuztürk, "Halsizliğe ek olarak eklem ağrıları, karın ağrısı, ishalli vakalar oldukça fazla gelmeye başladı. Ayrıca deri döküntüleri de var. Deri döküntülerinin başka sebeplerini dışladıktan sonra Covid-19'la ilintili olabilecek bu problemlerin de karşımıza çıktığını net olarak söyleyebilirim. Covid-19’da problem sadece akciğerlere ait değil. Başka sistemleri de etkileyebilecek sıkıntılar oluşturuyor" şeklinde konuştu.

Prof. Dr. Oğuztürk "Kalpte ritim bozuklukları, kalp kası hastalıkları, akciğerin dışında karın bölgesine ait problemler, kan pıhtılaşması ile ilgili sıkıntılar da maalesef vefat etmede önümüzdeki en önemli problemler olarak görünüyor. Bu anlamda dünyada bu işin çözümüne yönelik, bu koagülasyon bozukluğu ile ilgili tedavi anlamında ilk ilaçların kullanıldığı ülke olarak da ülkemizin ismini gururla verebiliriz” ifadelerini kullandı.

Koronavirüste Son Durum

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın yaptığı son açıklamaya göre ülkemizde 23 Ağustos itibarıyla toplam vaka sayısı 258.292 oldu. Ülkemizde COVID-19 salgını nedeni ile hayatını kaybeden sayısı 6.121'e yükseldi. İyileşen hasta sayısı ise 235.569, hastalarda zatürre oranı ise %7,5 olarak açıklandı. Ağır hasta sayısının 783 olduğu belirtildi.