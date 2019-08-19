Yeni Man of Medan Videosunda Film Gecesi Modu Gösteriliyor

The Dark Pictures Anthology: Man of Medan için çıkış zamanı yaklaştıkça Supermassive Games de tanıtımları sıklaştırıyor. Oyunu tek başınıza oynamanın haricinde, bildiğiniz gibi gerek çevrimiçi gerekse de aynı makine üzerinden arkadaşlarınızla oynayabileceksiniz. Bunun için Paylaşımlı Hikaye Modu ve Film Gecesi Modu olmak üzere iki ayrı mod bulunacak. Daha önceden yayınlanan Geliştirici Günlüğü videosu ile Paylaşımlı Hikaye Modu'nun işleyişini görmüştük. Yayınlanan yeni Geliştirici Günlüğü videosunda da Film Gecesi Modu'nun işleyiş sistemini görme fırsatımız oluyor.

Film Gecesi Modu aynı makine üzerinden azami beş oyuncu desteğiyle oynanıyor. Her bir oyuncu bir karakteri seçiyor. Gidişata göre senaryoda karakter değişimi olduğunda, kontrol de o karakteri seçen oyuncuya veriliyor. Oynanış yapısında ise herhangi bir değişiklik yaşanmayacak. Yani her bir oyuncunun yönettiği karakter ile vereceği kararlar hem diğer karakterleri hem de hikayenin gidişatını doğrudan etkileyecek. Hatta duruma göre bir veya birçoğunun ölümüne neden olabilecek.

Yayınlanan yeni geliştirici günlüğü videosunu aşağıdan izleyebilirsiniz.

The Dark Pictures Anthology: Man of Medan bizi Güney Pasifik dolaylarına götürecek. İkinci Dünya Savaşı dönemine ait olduğu iddia edilen gemi enkazını bulmak isteyen Amerikalı dört kafadar genç, kaptanı Fliss olan bir dalış teknesi ile yola çıkıyorlar. Ne var ki, sonradan patlayan fırtına olayların tam tersine dönmesine neden oluyor ve bahsi geçen gemide kapana kısılan kafadarlar için bir ölüm-kalım mücadelesi başlıyor.

Supermassive Games tarafından geliştirilmekte olan oyun, 30 Ağustos 2019 tarihinde PlayStation 4, PC ve Xbox One için satışa sunulacak.