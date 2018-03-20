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Yeni Milli Takım Formalarının Fiyatı Sosyal Medyada Tepki Çekti

Yeni A Milli Takım Formalarının Fiyatı Sosyal Medyada Tepki Çekti
Berk Baylançiçek
Berk Baylançiçek - | Sosyal Medya
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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), A Milli Takımımızın yeni formalarını basına tanıttı. Tasarım anlamında bir öncekine kıyasla çok daha iyi görünen formalar, bu sefer de dudak uçuklatan fiyatı ile tepki çekti. Peki, yeni formalar sosyal medyada nasıl yankılandı? İşte Twitter kullanıcılarından gelen birbirinden ilginç tepkiler.

Son dönemde hemen hemen herkesin tepkisine yol açan forma tasarımlarına imza atan TFF, Milli Takımımızın 2018-2020 yılları arasında giyeceği iç saha ve deplasman formalarını tanıttı. 

Nike tarafından “Türk kültürünün benzersiz tarzı ve milli gururunun zarif bir yansıması” anlayışıyla tasarlanan formalar, eshop.tff.org üzerinden satışa çıktı. Ay yıldızlı formalara Nike mağazalarından sahip olmak isteyenler ise 29 Mart tarihini beklemek zorunda.

milli takım formaları

Kırmızı ve beyaz olmak üzere iki farklı tasarımda karşımıza çıkan formalar, genel anlamda beğeni aldı. Hatırlayacağız üzere bir önceki siyah ve kırmızı ağırlıklı forma büyük bir tepkiye yol açmıştı. 

TFF bu sefer de Ay Yıldızlı forma için belirlediği fiyat etiketi ile tartışmaların odağında. A Milli Takımımızın maç formaları 299 TL, stadyum forması 190 TL ve taraftar forması 130 TL olarak açıklandı. Haliyle bu fiyatlar sosyal medyada da büyük bir yankı buldu.

İşte Twitter kullanıcılarının yeni Milli Takım formalarına verdiği tepkiler:

 

 

 

 

 

 

 

 

Siz yeni Milli Takım formalarını nasıl buldunuz? Düşüncelerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın.

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ETİKETLER: futbol nike türkiye tff

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