Yeni Milli Takım Formalarının Fiyatı Sosyal Medyada Tepki Çekti

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), A Milli Takımımızın yeni formalarını basına tanıttı. Tasarım anlamında bir öncekine kıyasla çok daha iyi görünen formalar, bu sefer de dudak uçuklatan fiyatı ile tepki çekti. Peki, yeni formalar sosyal medyada nasıl yankılandı? İşte Twitter kullanıcılarından gelen birbirinden ilginç tepkiler.

Son dönemde hemen hemen herkesin tepkisine yol açan forma tasarımlarına imza atan TFF, Milli Takımımızın 2018-2020 yılları arasında giyeceği iç saha ve deplasman formalarını tanıttı.

Nike tarafından “Türk kültürünün benzersiz tarzı ve milli gururunun zarif bir yansıması” anlayışıyla tasarlanan formalar, eshop.tff.org üzerinden satışa çıktı. Ay yıldızlı formalara Nike mağazalarından sahip olmak isteyenler ise 29 Mart tarihini beklemek zorunda.

Kırmızı ve beyaz olmak üzere iki farklı tasarımda karşımıza çıkan formalar, genel anlamda beğeni aldı. Hatırlayacağız üzere bir önceki siyah ve kırmızı ağırlıklı forma büyük bir tepkiye yol açmıştı.

TFF bu sefer de Ay Yıldızlı forma için belirlediği fiyat etiketi ile tartışmaların odağında. A Milli Takımımızın maç formaları 299 TL, stadyum forması 190 TL ve taraftar forması 130 TL olarak açıklandı. Haliyle bu fiyatlar sosyal medyada da büyük bir yankı buldu.

İşte Twitter kullanıcılarının yeni Milli Takım formalarına verdiği tepkiler:

En ucuz milli takım forması 190 TL



Milletimiz 10 yıldır milli takıma bu kadar soğukken bu fiyatlar reva mı? — Erkut Öztürk (@ErkutOzturk) 20 Mart 2018

Hey maşallah!

Türkiye A Milli Takım Formaları 🇹🇷

Kırmızı Maç Forması 299.90 TL

Beyaz Maç Forması 299.90 TL

Kırmızı Stadyum Forması 189.90 TL (Taraftar replika)

3-8 Yaş Çocuk Forma Seti 169.90 TL

Antrenman Tişörtü 189.90 TL oha cüş be bu nedir @TFF_Org dalgamı geciyosunuz — alparslanp (@alp2627) 20 Mart 2018

Israrla karaktersizleştirilmiş tisortler giydiriyorsunuz Milli Takım’a. Her fırsatta başkalarının evlatları uzerinden vatan demogojisi yapmayı biliyorsunuz ama sembollerimizi bozmaktan utanmıyorsunuz. @TFF_Org pic.twitter.com/rmgavAwGcY — mehmet demirkol (@mehmetdemirkolb) 20 Mart 2018

Beyaz forma orijinaline epey yakın olmuş, alternatif forma da garip renkler yerine kırmızı işte... Bu kadar yüklenileni çok anlamadım, spiderman’den buna geçiş gayet başarılı. pic.twitter.com/lm15ETlOr3 — Uğur Karakullukçu (@ukarakullukcu) 20 Mart 2018

Böyle çirkin forma görmedim ya, hem fiyatı da 300 TL...



Kazıklama : 1 - Turnuvalara katılma : 0 https://t.co/p18ryrPbM8 — Ahmethoxyéthanol ⌬ (@AhmetYilmazVEVO) 20 Mart 2018

Yanlış mı düşünüyorum bilmiyorum ama bence TFF forma satışından gelir beklememeli ve şu maç formalarını 300'e normal formaları 190'a, eşofman üstlerini 320 TL yerine daha ucuza satmalı. Amaç herkesin forma alması ise 4 kişilik çekirdek ailenin forma maliyeti asgari ücrete yakın!! — Ali Can Yaycılı (@ac_yaycili) 20 Mart 2018

Milli Takım Forma Fiyatı: 299.90₺

KYK Bursu: 470.00₺

Asgari Ücret: 1.603₺

Emekli Maaşı (İşçi):939.00₺

Emekli Maaşı (Memur):1.910₺

Futbolculara ve hocalara haketmedikleri milyon dolarları verin garibanlarada 300 liradan forma satın.Ülke ne zaman kurtulacak sizden! @TFF_Org — Oğuzz (@Lorenzzegrisi) 20 Mart 2018

@TFF_Org 300 TL'ye forma satışımı olur? Bu ülke de asgari ücret 1.600 TL ne satıyosunuz? Adamcıklarınıza pirim mi topluyorsunuz! Azıcık utanın azıcık! @TFF_Org — Mehmet FISTIK JK 🇹🇷 (@mehmetfstk46) 20 Mart 2018

Siz yeni Milli Takım formalarını nasıl buldunuz? Düşüncelerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın.