Yeni Need for Speed'in İlk Detayları Sızdırıldı

Need for Speed serisinin yeni oyunu ile bugün yapılacak duyuru neticesinde tanışacağız. Oyuncular olarak sabırsızlıkla duyuru yapılacağı zamanının gelmesini bekliyoruz; ancak bilin bakalım ne oldu? Yok, Electronic Arts oyunu duyurmaktan vazgeçmedi. Biz söyleyelim: Duyuru öncesinde yaşanan bir sızıntı ile yeni Need for Speed hakkındaki ilk detaylar ortaya döküldü.

Reddit sitesine yansıyan sızıntı bilgilere göre yeni oyunun adı Need for Speed: Heat olacak, ki bundan zaten daha önceden de bahsedilmişti. Yine açık dünya olacağı söylenen oyunun daha karanlık ve daha ciddi bir hikayesi olacakmış. Her zaman çevrimiçi olmanın gerekmeyeceği, klasik oynanış yapısının iyileştirilmiş olması, polis takip sahnelerinin ve Speedlist'lerin geri döneceği,

Speed Card'larının olmayacağı, görselliğin ve modifiye sisteminin Need for Speed (2015) oyunundaki gibi olacağı, benzin istasyonlarında arabamızın otomatik olarak tamir edileceği, arabamızın çok fazla hasar olması durumunda kullanılmaz hale geleceği, yağmurlu havanın onaylanmış olması ve arazi yarışlarının olmayacağı sızıntıda yer alan diğer bilgiler. Ayrıca Ghost Games sıradaki Need for Speed oyunlarını da bu temele dayandırarak geliştirecekmiş.

Son olarak, oyunda vakit her daim gece olacakmış. Gece gündüz geçişi olmayacak olsa da bazı yarışlar gündüz bakti yapılabilecekmiş. 80'li yılların Miami şehrinde geçeceği söylenen oyunda artık bir kaçak olan kadın bir karakteri yönetecekmişiz.