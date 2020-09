Sıradaki Need for Speed hakkında yeni detaylar gelmeye devam ediyor. Bir paylaşıma göre yeni Need for Speed'de motosiklet kullanımı olabilir. Detaylar haberimizde.

1994 yılında çıkan ilk oyunu sonrasında, zaman içerisinde bir efsaneye dönüşen Need for Speed serisi, halen yarış oyunu severlerin gözdesi olmaya devam ediyor. Zaman içerisinde birçok farklı stüdyo ile karşımıza çıkan seri, Electronic Arts nedeniyle sürekli eleştiriliyor olsa da, yeni duyuruları ile heyecan yaratmayı başarıyor.

Hatırlayacağınız üzere Need for Speed: Rivals ile Ghost Games tarafından devralınan seri, köklü bir değişim yaşamıştı. Anlık çevrimiçi yarış sisteminin getirildiği 2015 yılının oyunundan sonra, bu stüdyodan Need for Speed: Payback ve Need for Speed: Heat adıyla iki yeni oyun daha görmüştük. Ne var ki her biri selefine göre gelişmiş olsa da hem serinin yeniden ivme kaybetmesi, hem de İsveç menşeli stüdyonun konumu dolayısı ile yaşanan sıkıntılar nedeni ile bir önceki geliştirici olan Criterion Games stüdyosu yeniden direksiyona geçmişti.

İngiltere menşeli stüdyo, serinin Need for Speed: Hot Pursuit (2010), Need for Speed: Most Wanted (2012) oyunlarını geliştirmişti. Her iki oyunun da son derece beğenilmiş olduğunu göz önünde bulunduracak olursak, sıradaki Need for Speed de hayli büyük bir heyecanla bekleniyor.

Şu an için serinin yeni oyunu için nelerin planlandığına dair resmi bir açıklama yapılmış değil. Ancak yeni oyunda motosiklet kullanabilecekmişiz gibi görünüyor.

Yeni Need for Speed'de Motosiklet Sürülebilecek Mi?

Dün Instagram hesabı üzerinden bir paylaşım yapan aktör Axel Nu, yeni Need for Speed oyunundaki bir hareket yakalama sahnesi için seçildiğini duyurdu. Dahası ise “Oyundaki yarışçılar, sürücüler, motosiklet sürücüleri ve siviller gibi erkek karakterlerin eylemlerini ve hareketlerini sergilemeleriyle ilişkili.” gibi enteresan bir yorumda da bulunmuş. Diğer bir deyişle, yeni Need for Speed oyununda motosiklet kullanımı da olacakmış gibi görünüyor.

Bir yarış oyununda motosiklet kullanımı aslında Criterion Games için yeni bir şey değil. Malum, Burnout: Paradise için yayınlanan genişletme paketleri ile çok çeşitli arabaların yanı sıra motosikletler de oyuna dahil olmuştu. Sıradak Need for Speed ise bunun bir yenisi olabilir. Bakalım gelişmeler ne yönde olacak? Merakla takipte olacağız.