Yeni Need For Speed'un Adı Need for Speed Heat Olabilir

Sıradaki Need for Speed oyunu bu yıl içerisinde satışa sunulacak. En azından Electronic Arts bu iddiasının arkasında durmaya devam ediyor. Ne var ki şu an için herhangi bir duyuru göremedik. Esasında EA Play 2019 sırasında duyurulmasını bekliyorduk ama yapılan açıklama ile etkinlik sırasında yapılacak olan tanıtımlara harcanacak zamanı oyunun geliştirilmesine harcamayı tercih ettiklerini öğrenmiştik.

Serinin yeni oyunu ne zaman duyurulacak bilmiyoruz ama ilk sızıntı nihayet yaşandı. Avusturya menşeli oyun sitesi GameWare, sıradaki Need for Speed oyununu ortaya çıkarttı.

Looks like the next Need For Speed has been leaked by an Austrian store, Need For Speed Heat, launching 2019 for XBO/PS4https://t.co/NnGUgyfZCI pic.twitter.com/sY2wgiM0sx — Nibel (@Nibellion) 30 Temmuz 2019

Bahsi geçen listelemede Need for Speed Heat adıyla çıkacağı söylenen oyun için 2019 yılı işaret edilmiş, ki yukarıda da yazdığımız gibi Electronic Arts sıradaki oyunun kesinlikle bu sene içerisinde satışa sunulacağını belirtiyor. Bununla birlikte listelemede oyunun PlayStation 4 ve Xbox One versiyonları görünüyor ama şüphe yok ki resmi duyuru gerçekleştiğinde PC versiyonunu da görebileceğiz. Belki Switch ve Stadia için de duyurulabilir, kim bilir?

Bu arada listelemedeki görsel dikkatinizi çekmiştir. Esasında Need for Speed No Limits oyununu güncellemesinden alınmış olan görsel ve daha sonradan değişecektir. Tabii ki bunun için resmi duyuruyu beklemek lazım.

Oyun dünyasının uzun soluklu yarış oyunlarından olan Need for Speed serinin ilk oyunu 1994 yılında satışa sunulmuştu. Aradan geçen zaman boyunca sayısız oyunu ile sayısız platformda çıkmış olan yarış oyunu serisinin tepe noktaları halen birer yıl arayla çıkan Need for Speed: Underground 2 ve Need for Speed: Most Wanted (2005) olarak kabul ediliyor.

2015 yılında sil baştan alınan seri ile Electronic Arts eski günlerdeki kaliteye dönmeyi hedefliyor. Geçtiğimiz aylarda, Electronic Arts Üst Yöneticisi Andrew Wilson ilk kez Need For Speed III: Hot Pursuit ile seriye dahil olarak polis takibi yapısının yeni oyunla geri döneceğini belirtmişti.

Bakalım resmi duyuru ile nasıl bir Need for Speed oyunu ile karşılaşacağız? Gelişmeleri yakından takip edeceğiz.