Yeni Nesil PES Oyunu Geliştirilmeye Başlandı

Konami, yeni nesil PES oyunu için düğmeye basıldığını duyurdu. Grafik motoru değişikliğinin yapılacağı yeni oyunda, bir sürü yeniliğin bizleri bekleyeceği söyleniyor.

PES serisinin ilk oyunu J.League Jikkyou Winning Eleven adı altında 1995 yılında PlayStation için satışa sunulmuştu. Arada geçen yıllar boyunca hem görsellik, hem içerik hem de oynanış olarak sürekli gelişim kaydeden seri, birçok farklı platformda da boy göstermişti. Futbol oyunu severlerin FIFA dışındaki bir diğer tercihi olan PES serisi, bu yıl yirmi beşinci yaşının kutlayacak. eFootball PES ekibi de bugün başlayıp, yıl boyunca devam edecek olan ve bir sürü yeniliğin planlandığı özel bir kampanyayı duyurdular. Ne var ki şimdilik herhangi bir detay verilmiyor.

PES sayfası üzerinden paylaşılan gönderiye bakılırsa, yeni nesil PES için de çalışmalar başlamış. Söylenene göre, bu oyun FOX Engine yerine Unreal Engine ile geliştiriliyormuş.

Yeni Nesil PES Oyunu Nasıl Olacak?

The Pitch is Ours konseptini gerçek anlamda somutlaştırılacağı söylenen eFootball PES 2022 oyununda, daha gerçekçi oyuncu modellemeleri, daha gerçekçi animasyonlar, geliştirilmiş fizik sistemi, fotoğraf gerçekçiliğinde görseller ve dahası bizleri bekleyecekmiş. Konami myClub ve Ana Lig modlarında büyük yeniliklerin yapılacağını da söylüyor.

Yeni nesil PES oyunu için testlere önümüzdeki yıl içerisinde başlanacakmış. Çıkış tarihi için herhangi bir açıklamada bulunulmamış ama geleneğin dışına çıkılmayacağını tahmin ediyoruz. Yani 2021 yılının Ağustos veya Eylül ayı içerisinde piyasada olacaktır. Konami ve PES ekibi tarafından yapılacak olan yeni duyuruları sabırsızlıkla bekleyeceğiz.

eFootball PES 2021 Hakkında Resmi Açıklama

Son olarak, hatırlayacağınız üzere geçtiğimiz günlerde Microsoft Store üzerindeki listeleme sonrasında, kafalarda eFootball PES 2021 oyunun sezon güncellemesi olarak gelebileceğine dair kuvvetli bir düşünce oluşmuştu. PES sayfası üzerindeki gönderide bu oyuna da değinilmiş. Söylenene geliştirici ekibin ağırlıklı olarak eFootball PES 2022 oyununa odaklandığını ve verilen sözlerin tutulabilmesi için de diğer alanlardaki çalışmalardan tasarrufa gidilme kararı alınmış. Bu nedenle de eFootball PES 2021, eFootball PES 2020 için bir sezon güncellemesi olarak makul bir fiyattan satışa sunulacak.