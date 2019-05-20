Yeni Nesil Tesla Mavi Roadster Londra Sokaklarında

Tesla markasının üretmiş olduğu en iyi modellerden Mavi Roadster, konsept bir videoda ortaya çıktı. Bu konsept video bizlere iki önemli bilgi sunuyor. Birincisi 3D yazıcılarla ortaya harika sonuçların çıkarılması. İkincisi ise Tesla Roadster modelinin eşsiz özellikler sunması.

Benzinli araçlardan elektrikli araçlara doğru hızlı bir geçişin tam da arifesinde ortaya çıkan bu video, rastlantı eseri olmadı. 3dm_auto tarafından paylaşılan videoda Londra sokaklarında Mavi Roadstar gözlere çarpıyor.

Yeni nesil Tesla Mavi Roadster güçlü motorlara sahip

Otomotiv sektörünün önemli ülkelerinden olan İtalya'da parçalarının bir kısmı üretilen Tesla Roadster, son derece güçlü motorlara sahip. Videoda sizin de göreceğiniz üzere araç, adeta aksiyon filmlerinden fırlamış gibi bir performans sergiliyor.

Tesla Roadster Modeli 1.9 saniyede 0 - 100 kilometre hıza ulaşabiliyor. Aracın üst düzey hızı ise saatte 400 kilometre. Tesla modelleri içerisinde şu an için en ileri düzey olanı bu. Şirketin 200 kWh batarya paketi 1000 kilometre yol kaydedilmesini sağlıyor. Ayrıca bu bataryalar hızlı şarj aletleri ile doldurulabiliyor. İlerleyen dönemlerde bu modelin benzinli araçları geçmesi bekleniyor.

Şu an için mali krizlerle boğuşan Tesla, eğer Roadster modellerinden gerekli kaynağı bulabilirse, çalışmalarını güçlü bir şekilde devam ettirecek. Bu nedenle Tesla şirketinin, çok da fazla bir seçim şansı bulunmuyor. Peki sizce de şirket, önemli bir açığı gidermeye çalışacak mı? Düşüncelerinizi yorumlar bölümünden bizlere aktarabilirsiniz.