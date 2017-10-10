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Yeni Nesil Yerli Uydu İçin Çalışmalar Başladı

Yeni Nesil Yerli Uydu İçin Çalışmalar Başladı
Berk Baylançiçek
Berk Baylançiçek teknoloji
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Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ/TAI)Türksat 6A uydusundan sonra yeni nesil haberleşme uyduları için harekete geçti. TUSAŞ, Türksat 6A ve Göktürk yer gözlem uydularından elde edilen deneyimlerle Small-GEO konseptini geliştirerek önemli bir projeye imza atacak. Small-GEO uydusu sivil haberleşme hizmetlerine ilave olarak askeri amaçlı veri transferi için de kullanılabilecek.

Türksat 6A ile haberleşme uydusunu kendisi yapabilen 10 ülke arasına girecek Türkiye, uluslararası terminolojide Small-GEO olarak adlandırılan 'Yeni Nesil Haberleşme Uydu Projesi' için fizibilite çalışmalarına başladı.

Small-GEO ile katma değeri oldukça yüksek uzay sistemleri alanında yurt içi ve yurt dışı uydu operatörlerinin ihtiyaçlarını aynı anda karşılayacak teknik özelliklerde bir sisteme yönelik ön çalışmalar yapılacak.

Small-GEO uydusu ile birlikte bir fırlatıcıya birden fazla haberleşme uydusu sığdırılarak fırlatma maliyetlerinin düşürülmesi öngörülüyor. Küresel pazar için de oldukça yeni ve dikkat çekici olan Small-GEO konseptinde geliştirilecek uyduyla Türkiye'ye bu alanda önemli döviz girdisi sağlanması hedefleniyor.

Fırlatma maliyetlerinin düşürülmesi için bir diğer önlem ise uydunun yeni nesil elektrikli itki sistemleriyle donatılarak uzaya gönderilen kütlenin düşürülmesi olacak. Yapılacak çalışmalarla detayları netleştirilecek Small-GEO uydusunun 1-2 ton kütle aralığında olması ve 16 ile 22 alıcı/verici (transponder) taşıması planlanıyor.

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ETİKETLER: tusaş Yerli Uydu türksat 6a haberleşme uydusu

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